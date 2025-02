Amazon regala il Robot Aspirapolvere LEFANT: lo sconto bomba è del -71%

Amazon ha appena lanciato una promozione mai vista prima su uno degli elettrodomestici più ambiti in assoluto! Si tratta del Robot Aspirapolvere LEFANT, oggi disponibile a soli 104 euro con uno sconto bomba del 71%.

In questo modo potrai risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Robot Aspirapolvere LEFANT: come utilizzarlo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT si contraddistingue, innanzitutto, per il suo design innovativo che incorpora la tecnologia Freemove, 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete. In questo modo evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il percorso per sbarazzarti di ciò che è bloccato.

Allo stesso modo, la sua resistenza è davvero eccezionale grazie al processore N1 che rimuove la struttura meccanica ridondante, eliminando così i guasti del prodotto e i problemi di vita strutturale causati dal cattivo assemblaggio delle parti strutturali. In più, è protetto da una copertura superiore in vetro bianco sfumato resistente ai graffi.

Un’altra specifica di spicco è la sua forte potenza di aspirazione fino a 4500 Pa, che può essere regolata in 4 modalità, la quale è in grado eliminare il 99% di sporcizia, polvere e peli di animali domestici per ottenere risultati impeccabili in tutta casa.

Per finire, il dispositivo assicura fino a 165 minuti di autonomia con un’aspirazione robusta e continua, ed il rumore di pulizia è di soli 55 dB.

Oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT è disponibile su Amazon a soli 104 euro con uno sconto bomba del 71%. In questo modo potrai risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.