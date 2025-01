Amazon regala le Cuffie Bluetooth di ultima generazione: lo sconto folle è del -82%

Amazon ha lanciato una svendita assurda su un paio di auricolari multifunzionali che non puoi farti scappare! Parliamo delle Cuffie Bluetooth Conyat, oggi disponibili a soli 23 euro con uno sconto pazzesco dell’82%.

La spedizione è gratuita ed è possibile farti inviare l’articolo anche in uno dei punti di consegna adibiti. Un’offerta così conveniente è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile perché potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie Bluetooth Conyat: audio impeccabile e massima autonomia

Le Cuffie Bluetooth Conyat innnzitutto adottano la tecnologia Bluetooth 5.3 più avanzata che fornisce una connessione più stabile, con un raggio di trasmissione che può raggiungere i 15 metri di distanza.

Queste cuffie supportano, tra l’altro, la connessione simultanea ma possono essere utilizzate anche indipendentemente. La modalità di utilizzo è semplice e velocissima in quanto basta aprire il coperchio della custodia e si collegheranno automaticamente al telefono dopo il primo abbinamento.

Ovviamente l’audio risulta essere sempre coinvolgente ed immersivo anche grazie alla tecnologia di riduzione del rumore ENC, che può ridurre efficacemente il rumore ambientale e l’eco. In più questa funzionalità garantisce inoltre un’alta risoluzione del riconoscimento vocale e una qualità delle chiamate ottimale anche in ambienti rumorosi.

C’è da sottolineare, inoltre, che gli auricolari sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente ai contorni interni dell’orecchio quindi risultano essere comodissimi e stabili. Inoltre si contraddistinguono per la tecnologia impermeabile IP7 che li protegge da acqua e sudore in qualsiasi momento.

