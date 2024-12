Amazon regala lo Smartwatch unisex con 110 modalità sport: sconto schock dell'80%

Ecco un’idea regalo perfetta per chi ama tenersi in forma con allenamenti costanti in palestra o all’aria aperta! Parliamo dello Smartwatch unisex Csasan, oggi disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto dell’80%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista prima di Natale ma approfittane il prima possibile, gli articoli potrebbero terminare presto!

Smartwatch unisex Csasan: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch unisex Csasan è dotato di un display TFT a colori da 1,91 pollici che offre una chiarezza visiva straordinaria.

Con quattro livelli di regolazione della luminosità, puoi godere di una visualizzazione ottimale anche sotto la luce intensa. Inoltre, grazie all’app “Gloryfit”, puoi scegliere tra oltre 100 quadranti, da quelli minimalisti e alla moda a quelli classici e vintage, fino a stili più audaci e personalizzati, per creare il tuo look unico.

In più, questo modello è dotato di altoparlante e microfono di alta qualità integrati, che ti consentono di rispondere o fare chiamate direttamente dal polso. Può anche ricevere senza problemi notifiche e messaggi da app come WhatsApp e Facebook così da rimanere sempre in contatto con il mondo.

Ovviamente l’orologio è anche l’alleato perfetto per i tuoi allenamenti in quanto vanta più di 110 modalità sportive tra cui, corsa, ciclismo, calcio, tennis, yoga e altro ancora. Inoltre è dotato di sensori di movimento ad alte prestazioni che monitorano automaticamente e in tempo reale il tuo battito cardiaco, aiutandoti a regolare meglio l’intensità dell’allenamento.

Oggi lo Smartwatch unisex Csasan è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto dell’80%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La consegna è prevista prima di Natale ma approfittane il prima possibile, gli articoli potrebbero terminare presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.