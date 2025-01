Amplifica il segnale WiFi di casa con il Ripetitore TP-Link a meno di metà prezzo

Il segnale wireless del router è debole e non riesce a raggiungere alcune zone della casa? La soluzione al problema è il Ripetitore Mesh WiFi 6 TP-Link, oggi disponibile su Amazon a soli 36 euro con un mega sconto del 54%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Ma non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Ripetitore Mesh WiFi 6 TP-Link: funzionalità e modalità di installazione

Il Ripetitore Mesh WiFi 6 TP-Link permette di espandere e rafforzare il segnale del router per sfruttare la connessione Wi-Fi in ogni angolo della casa.

Innanzitutto supporta lo standard Wi-Fi 6 802.11ax di nuova generazione, dotato di tecnologie avanzate che permettono di gestire la connessione ottimizzando il trasferimento dati in ambienti ad alta densità di dispositivi wireless.

La modalità di installazione è semplicissima: il tasto WPS permette di replicare in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router, mentre lo smart LED rileva la potenza del segnale sorgente per aiutarti a posizionare correttamente il dispositivo in modo da ottenere i migliori risultati.

Tra l’altro questo modello è dotato di Porta Gigabit LAN per connettere alla rete dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC. La modalità Access Point permette invece di sfruttare la rete cablata della tua abitazione per creare un punto di accesso alla rete Wi-Fi in zone della casa anche molto distanti dal router.

Con il ripetitore puoi impostare anche l’ampiezza della copertura Wi-Fi in base alle tue esigenze di connettività: la massima copertura offre un segnale affidabile in ogni stanza, mentre la copertura minima concentra il segnale permettendoti di raggiungere la massima velocità quando ne hai più bisogno.

Oggi il Ripetitore Mesh WiFi 6 TP-Link è disponibile su Amazon a soli 36 euro con un mega sconto del 54%. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.