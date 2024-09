Anche Xiaomi sta preparando uno smartphone Tri-Fold come Huawei

Huawei potrebbe non rimanere a lungo l’unico produttore di smartphone pieghevoli a tre pannelli. Il suo smartphone tri-fold ha attirato molta attenzione a livello globale, ma sembra che anche Xiaomi si stia preparando a entrare in questo mercato. Una recente domanda di brevetto di Xiaomi, pubblicata dall’Ufficio statale della proprietà intellettuale della Cina con il numero di domanda 2022308530675, mostra lo sviluppo di un terminale composto da tre pannelli da parte dell’azienda. Anche se la domanda di brevetto non specifica il nome del modello, rivela il design del telefono, che si piega a forma di Z, simile al Huawei Mate XT.

Xiaomi: cosa sappiamo dello smartphone Tri-Fold in brevetto?

Dalle immagini del brevetto, si può vedere che il telefono di Xiaomi next-gen avrà un’isola della fotocamera posteriore disposta orizzontalmente, più stretta rispetto a quella del Xiaomi Mix Fold 4. Le immagini rivelano anche che il tri-fold includerà tre fotocamere sul retro, mentre il Mix Fold 4 ne ha quattro.

Dalle immagini, sembra che il dispositivo pieghevole di Xiaomi sarà leggermente più spesso rispetto al Huawei Mate XT. Tuttavia, la compagnia cinese ha ancora tempo per migliorare il meccanismo di piegatura e ridurre lo spessore, creando così un dispositivo tri-fold più sottile.

È interessante notare che non è la prima volta che si parla dello sviluppo di un telefono pieghevole a tre pannelli da parte di Xiaomi. Già nel 2019 erano emersi brevetti che rivelavano lo sviluppo di un device pieghevole tri-fold da parte dell’azienda. Tuttavia, il brevetto attuale mostra un design completamente diverso, con un meccanismo di piegatura doppia verso l’interno. Sembra che la società stia sperimentando diverse tipologie di design e meccanismi di piegatura da diverso tempo.

Ad agosto di quest’anno, un noto informatore su Weibo, “Smart Pikachu“, ha parlato dello sviluppo di un nuovo form factor da parte di Xiaomi. Secondo precedenti indiscrezioni, l’azienda asiatica potrebbe lanciare questo nuovo telefono pieghevole nel 2025.