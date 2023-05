Android 14 Beta è disponibile: come installarlo su smartphone OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus e non solo

Finalmente, Android 14 Beta è disponibile per altri dispositivi oltre alla serie Pixel, inclusi telefoni di vivo, Xiaomi, OnePlus, Oppo e molti altri.

Android 14 porta molte nuove funzionalità interessanti al sistema operativo, e non ci aspetteremmo nulla di meno da Google. Sebbene l’aggiornamento non porti un design completamente rinnovato come ha fatto Android 12, definisce comunque quell’aspetto in qualcosa che ha un po’ più di unità.

Brand compatibili con Android 14

Questi cambiamenti ora sono disponibili per altri dispositivi oltre ai telefoni Pixel di Google. Il sito di dispositivi Android 14 Beta di Google ora mostra guide per diversi produttori di telefoni, tutte scritte dagli OEM stessi. Con ogni guida scritta dal produttore di quel dispositivo, i passaggi sono direttamente adattati a ciò che quel dispositivo richiede.

Finora, Google ha popolato questa pagina web con guide da 10 OEM:

Google

iQOO

Lenovo

Nothing

OnePlus

Oppo

realme

TECNO

vivo

Xiaomi

Come installare Android 14 Beta sul tuo dispositivo

Purché tu abbia un dispositivo idoneo di uno dei produttori sopra indicati, dovresti essere in grado di seguire i passaggi per installare Android 14 Beta. Non esiste una versione concreta disponibile per tutti, con ogni OEM che prende decisioni su quale sarà l’ultima versione della Beta consentita. Con così tante diverse interpretazioni di Android da parte di ogni azienda, i tempi di aggiornamento del sistema operativo variano notevolmente.

Per trovare la guida alla Beta di Android 14, vai sul sito ufficialeAndroid per sviluppatori. Trova il produttore del tuo dispositivo e seleziona “Get the Beta”. Leggi attentamente la guida di quell’OEM su come installare la Beta e segui le sue istruzioni.

Come regola generale, se non ti senti a tuo agio nell’installare la Beta di Android 14 per il tuo dispositivo, non farlo. Prendere in considerazione questo tipo di aggiornamento ha sempre il potenziale per rendere inutilizzabile il tuo dispositivo, causando molta frustrazione. Se ti senti a tuo agio, prenditi il tempo per leggere le istruzioni e seguirle attentamente, poiché ogni dispositivo è diverso.