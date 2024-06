Android 15 Beta 2.2: in arrivo numerosi fix per Pixel, Spazio Privato compreso

Il nuovo aggiornamento Android 15 Beta 2.2 continua a sistemare criticità e problematiche presenti sui dispositivi Pixel nell’ottica di una esperienza utente sempre più fluida e piacevole. Questo aggiornamento è disponibile da oggi su tutti i dispositivi compatibili, sia tramite installazione con factory image che tramite aggiornamento OTA. Il fix più importante è senza dubbio quello relativo allo Spazio Privato. Spazio Privato, introdotto con Android 15, permette di creare un’area separata sul telefono dove stoccare applicazioni e dati sensibili, protetti da un PIN dedicato. In alcuni casi, però la creazione di uno Spazio Privato ha causato la scomparsa delle icone delle app dalla schermata Home. Un bel problema ora sistemato con la 2.2.

Android 15 Beta 2.2, con la buildAP31.240426.023.B4 e le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2024, è pronto per esser scaricato da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a. L’aggiornamento occupa molto spazio se paragonato a quelli passati sulla maggior parte dei dispositivi, circa 2.56 GB, ma non su Pixel 8 Pro, dove pesa solo 55.78 mega.

Il changelog uffciale riporta i seguenti fix:

Risolto un restante problema con la rimozione delle icone dalla home screen al momento della creazione di uno spazio private

Risolto un problema con il Wallet che impediva i pagamenti NFC

Risolto un problema con l’app drawer che non si apre con swipe verso l’alto

Risolto un problema con la observe mode NFC che impediva il corretto funzionamento dei pagamenti

Risolto un problema che poteva causare l’apparizione di una tinta verde sui video registrati in 10-bit HDR

Risolti vari problemi con la stabilità, l’interattività e la connettività di sistema