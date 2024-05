Android 15 Beta 2 disponibile non più solo sui Pixel: ecco i modelli compatibili

Android 15 beta è finalmente disponibile all’infuori dell’ecosistema Pixel. Come comunicato nella pagina ufficiale della comunità degli sviluppatori la beta è disponibile per i dispositivi Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo e Xiaomi. OnePlus 12 e OnePlus Open saranno i primi smartphone a riceverla e a cascata tutti gli altri. Al momento non c’è una data certa per la pubblicazione di Android 15, se non un generico terzo quarto 2024, ovvero dopo la prossima estate. Nel frattempo possiamo provare a vedere cosa offre.

Android 15 beta nuove funzionalità e miglioramenti

Al momento tutto quello che sappiamo su Android 15 beta punta ad un miglioramento delle performance dei dispositivi a tutto tondo. Un upgrade costante “sotto il cofano” all’insegna di una usabilità e di una user experience sempre più immediata e responsiva. Con Android 15 beta i ragazzi di Google stanno dandoci sotto per migliore l’efficienza della batteria implementando una gestione meno energivora delle app in background, lavorando sui profili di riferimento per velocizzare e rendere più fluida l’esecuzione delle app, migliorando complessivamente la stabilità generale, senza ovviamente dimenticare la protezione della privacy e della sicurezza dell’utente.

Ma come fare per provare questa beta?

Da questa pagina è possibile scaricare direttamente la beta o provarla su un emulatore, scegliendo ovviamente tra le release Google Pixel o per altri produttori. Questo è un passaggio cruciale visto che la beta è differente in tal senso. Allo stesso modo, essendo la configurazione un passaggio complesso il nostro consiglio è quello di leggere accuratamente le istruzioni per evitare problematiche bloccanti.

Android 15 si presenta come un passo avanti decisivo per l’ecosistema Google, forte dell’integrazione totale con l’intelligenza artificiale Gemini che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiremo con i nostri dispositivi. Nel frattempo questa beta getta le basi per migliorare la user experience, prerequisito fondamentale assolutamente necessario.