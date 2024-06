Android 15 Beta 3: ecco tutte le nuove feature

Android 15 Beta 3 è disponibile da oggi per i dispositivi Pixel: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, or Pixel 8a. A seguire una lista veloce delle nuove feature che questa nuova realese si porta in dote. In attesa ovviamente dei feedback degli utenti.

Le nuove feature sono molte, così come i fix per la stabilità e le prestazioni. Ecco nel dettaglio tutti i cambiamenti e le inclusioni più importanti

Editor degli sfondi ridisegnato

I menu del volume non possono essere più minimizzati

Rimozione dell’etichetta Speaker e Display

E’ stato introdotto il timeout adattivo che spegne il display quando non in uso

Cambiamenti alle impostazioni delle notifiche

Cambiamenti per le impostazioni di Cerchia e Cerca

Scorciatoia per settare il color contrast del display

Android Safe Browsing per maggior sicurezza di navigazione

Le app ora possono mostrare nomi lunghi per intero

Rivista l’icona di sistema di Android 15

Screensaver con i controlli di Home su Pixel Tablet

Anteprima degli screenshot ridisegnata

Immagini