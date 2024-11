Android 16 in beta per i developer: tutte le novità del software di Google

Sale l’attesa per il rilascio di Android 16. Il nuovo sistema operativo di Google potrebbe uscire sul mercato in anticipo rispetto alle tempistiche a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. E la dimostrazione arriva dal fatto che, nelle scorse ore, una beta del software è stata resa disponibile per i developer.

Un aggiornamento ancora in fase embrionale, ma che ci dà la possibilità di scoprire da vicino quali saranno le principali novità che verranno rese disponibili su tutti gli smartphone di ultima generazione compatibili. Per una nuova versione che punta tutto su una veste grafica migliorata e sull’aggiunta di alcune funzionalità e applicazioni inedite.

Android 16 beta: le novità del sistema operativo

Il primo grande aggiornamento voluto dal team di sviluppatori di Google per Android 16 riguarda il selettore di foto, ora integrato direttamente all’interno delle app native. Ci sarà un menu utile per poter scegliere contenuti multimediali da condividere, così da facilitare l’intera operazione.

Dal punto di vista sanitario, gli sviluppatori stanno avendo modo di testare in anteprima la nuova app Health Connect. Che permetterà di leggere e di scrivere cartello cliniche in formato FHIR. Così che, in futuro, sarà possibile condividere informazioni e dati sanitari direttamente dalle applicazioni e dai dispositivi medici. Un po’ come già succede con i device wearable e i fitness tracker.

Ma quando ci sarà il rilascio stabile per tutti? Al momento, è ancora presto per dirlo. Il piano di Big G è di rendere disponibile la prima beta pubblica di Android 16 già a partire dal mese di gennaio 2025. Per quella definitiva, invece, una finestra utile potrebbe essere il canonico evento Google I/O. Che salvo sorprese, avrà luogo nella primavera del 2025. E durante il quale verrà fornita una lista di tutti i modelli di smartphone che potranno ricevere l’aggiornamento all’ultima versione del software di sistema, in base alla compatibilità con le specifiche tecniche.