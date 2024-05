Android Auto 12.0: finalmente nuove feature a lungo richieste

Il rollout della nuova versione di Android Auto 12 è finalmente partito, tante nuove feature attese da lungo tempo stanno quindi per arrivare. Ecco nel dettaglio cosà porterà questo nuovo major update del sistema di infotainment made in Google, il tutto all’insegna di maggior stabilità e un’esperienza d’uso più immediata e user friendly.

Non solo musica e mappe

Probabilmente il cambiamento più grande di Android Auto 12 è l’integrazione di app di streaming video e di giochi. Inutile dire che non è possibile giocare a Candy Crush o vedere Netflix con la macchina in movimento, la sicurezza viene prima di tutto. Ma resta il fatto che dopo anni è possibile utilizzare la propria auto, o il proprio camper, come un vero centro centro di intrattenimento su quattro ruote e non come versione super smart di un normale navigatore.

Ovviamente questa è la ciliegina sulla torta di questa dodicesima release, ma come riporta GizChina prima di arrivare al rilascio c’è stata un lungo processo di beta, per arrivare al rollout con le migliori performance possibili, per un’esperienza utente fluida e piacevole, senza lag e microscatti. E cosa molto importante, aumentando il parco di auto supportate. Cosa decisamente non banale.

Da un punto di vista prettamente estetico Android Auto 12 manterrà lo stesso stile Coolwalk per la app auto, mentre quella mobile si guadagna la Material You, più colorata e tondeggiante, perfettamente a tono quindi con Android 12. Le auto elettriche avranno, ovviamente, delle feature dedicate, mostrando percorsi più energeticamente efficienti o le stazioni di ricarica.

Android Auto 12 può essere scaricato tramite Google Play Store. Chi invece volesse una installazione manuale può trovare l’APK del major update qui, su APK Mirror, sito verificato e sicuro.