Android Auto e CarPlay: ora puoi averli in super promo Amazon!

Sei stanco di non poter utilizzare CarPlay e Android Auto solo perchè la tua auto non è dotata di questi sistemi? La soluzione è a portata di mano con un dispositivo che non richiede installatori esterni e che ti porta questi due sistemi in modo semplicissimo! Ti proponiamo l’autoradio portatile esterna da 9 pollici, facile da posizionare e in promo Amazon! Lo sconto del 5% che la porta a soli 94,32€ è da cogliere al volo: in realtà il prezzo è più basso del 14% rispetto al solito! Approfitta immediatamente dell’offerta e non te ne pentirai!

Ecco come portare Android Auto e CarPlay in qualsiasi macchina!

I sistemi 2DIN tradizionali che richiedono un processo di installazione complesso, spesso costano molto e sono difficili da montare. Per ovviare a questo problema, molti produttori hanno iniziato a proporre accessori plug&play che si collegano all’auto utilizzando pochissimi cavetti.

Questo piccolo tablet da 9 pollici si alimenta via porta accendisigari e, in base al sistema audio della propria auto, può collegarsi via AUX, Bluetooth o addirittura sfruttare la radio FM. Ovviamente, in base alla connessione per la quale si opta, il risultato sarà differente. Oltre questo, il sistema permette di gestire Android Auto e CarPlay sia in modalità cablata che wireless: sicuramente quest’ultima è più comoda e molto più in linea con la natura del device.

Da non sottovalutare la dotazione in scatola: sono presenti mounter da vetro o adesivo da cruscotto che permettono di adattare il montaggio del sistema a qualsiasi abitacolo.

Approfitta subito della promo Amazon che sconta il sistema per portare Android Auto e CarPlay in qualsiasi macchina e acquistalo a soli 94,32€: lo sconto è del 5%! Ottima promo per entrare finalmente nel mondo digitale anche in auto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.