Netflix su CarPlay e Android Auto? Ecco la scatoletta in sconto che lo rende possibile!

Stai cercando un modo per vedere Netflix su CarPlay e Android Auto? Beh, ti risparmio le ricerche, si può fare! Come? Ti serve una scatoletta magica che si collega alla tua autoradio compatibile con questi due sistemi e ti apre un mondo di nuove possibilità! Oggi l’Ottocast P3 costa solo 255€ grazie alla promo via coupon su Amazon che la sconta di 80€! Un prezzo molto interessante per un vero top di gamma!

Con questo risolvi tutti i problemi: ecco come portare Netflix e tutte le app su CarPlay e Android Auto!

Il mondo delle auto è stato da poco rivoluzionato dall’arrivo di CarPlay e Android Auto. Questi due sistemi hanno portato le app che solitamente utilizziamo sullo smartphone anche in auto.

Alcune però non sono accessibili attraverso lo schermo dell’auto. Questo si traduce nell’impossibilità di guardare contenuti come Netflix, YouTube e molti altri. Per ragioni di sicurezza, bisogna evitare di utilizzarli durante la guida, ma per approfittare di una pausa o della ricarica di un veicolo elettrico, potrebbe avere un senso averli anche in auto.

Per portare Netflix su CarPlay e Android Auto, basta acquistare il prodotto in promo oggi! Si tratta dell’Ottocast P3. Un piccolo box Android che si collega via cavo all’autoradio compatibile con i due sistemi citati e che permette di accedere ad un mondo di applicazioni.

Grazie all’interfaccia dedicata, alla presenza del PlayStore e alla connettività 4G (oltre che Wi-Fi) integrata, questo dispositivo è potenzialmente autonomo e permette di migliorare di gran lunga l’esperienza d’intrattenimento a bordo della vostra vettura. La particolarità, oltre alle moltissime applicazioni scaricabili, è la possibilità di collegare via HDMI altri monitor. Questo permette di gestire monitor per intrattenere i più giovani anche sui posti posteriori.

Un dispositivo così completo, comodo e flessibile è quello che cercano moltissimi automobilisti che vorrebbero utilizzare Netflix su CarPlay e Android Auto. Oggi Ottocast P3 costa solo 255€ grazie alla promo disponibile su Amazon via coupon. Lo sconto è di ben 80€! Approfitta subito dell’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.