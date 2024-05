Android: in arrivo le notifiche attività sulla barra Google

Già nello scorso mese di marzo le notifiche relative alle attività erano apparse lato web, con il classico campanello in alto a destra nella pagina di ricerca di Google. Da oggi (il rollout non è simulataneo) stanno arrivando anche nella app di Google, nella barra di ricerca in basso (o in alto) accanto alle voci Discover, Cerca e Pagina salvata. Una inclusione questa davvero comoda e a portata di swipe che le rende decisamente più visibili e utili.

Tutte le notifiche in un solo posto

Il feed mostra gli avvisi inviati da Google Search, inclusi meteo attuale e le previsioni, informazioni sui voli, risultati sportivi, film/programmi TV, parola del giorno e altro ancora. Il feed li distribuisce tra quelli di oggi e quelli precedenti. Questo sistema di notifiche, oltre ad essere più immediato rispetto al vecchio sistema via Chrome, è decisamente utile se si perde una notifica dall’app Google ed è più centrato rispetto alle notifiche classiche di Android. Toccando un contenuto, verrà caricato il termine di ricerca associato alla notifica, mentre il menu a tendina per ciascun elemento consente di Eliminare, Non ricevere notifiche di questo tipo e invia feedback. Questo piccolo cambiamento non cambierà la vita agli utenti Android, è molto probabile che la maggior parte non si siano nemmeno accorti della campanella notifiche in alto a destra, ma senza dubbio l’inclusione accanto a Discover nella barra di ricerca darà certamente un boost alla sua visibilità e di conseguenza le notifiche attività verranno usate con maggior consapevolezza a tutto vantaggio di una user experience meno dispersiva e più efficace.