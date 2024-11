Android sotto attacco: 8 milioni di smartphone colpiti da 15 app infette

Il tema legato alla sicurezza dei propri dispositivi e dei dati personali al loro interno continua a tenere banco e ad essere attuale come non mai. In particolare a causa delle numerose app che contengono malware potenzialmente letali per i sistemi operativi e di protezione installati tanto su Android quanto su iOS.

Di recente, i ricercatori di McAfee hanno diffuso un nuovo rapporto che svela una importante falla all’interno del Play Store. Secondo quanto si legge, il negozio di app di Android avrebbe contenuto e messo a disposizione di tutti gli utenti ben 15 app categorizzate come SpyLoan. E non si tratta di servizi sconosciuti, in quanto avrebbero colpito ben 8 milioni di dispositivi in tutto il mondo.

Android nel mirino degli hacker: 8 milioni di dispositivi infettati

Un numero decisamente preoccupante e che fa scattare l’allarme tra gli utenti in possesso di un dispositivo Android. Stando a quanto scoperto dai ricercatori di cybersecurity di McAfee, ci sarebbero grossi guai in vista per coloro che accidentalmente hanno scaricato una delle 15 app SpyLoan infette presenti nel Play Store.

Queste categorie di app solitamente clonano servizi di Home Banking, proponendo prestiti in denaro a condizioni parecchio vantaggiose. Dopo aver manipolato le potenziali vittime, l’obiettivo è di ottenere le informazioni personali e sensibili. Oltre a richiedere autorizzazioni per entrare all’interno dei sistemi interni di Android.

Fortunatamente Google è stata già avvisata di questo problema e ha provveduto a rimuovere tutte le app individuate dal Play Store di Android. Il problema rimane per chi ha già effettuato il download nei giorni scorsi. L’unico modo per difendersi è disinstallare subito eventuali software sospetti. E in generale, affidarsi esclusivamente a servizi ufficiali e con tutte le certificazioni del caso. Valutando con attenzione app e programmi da installare all’interno del proprio dispositivo. Anche solo una mossa sbagliata potrebbe risultare decisiva ai fini della propria sicurezza in rete.