Antenna TV Digitale Terrestre a quasi metà prezzo: la porti a casa a soli 15€

Da oggi in poi puoi evitare di pagare un canone mensile per al TV via cavo e vedere ugualmente tutti i canali che preferisci spendendo pochissimo! Basterà sfruttare questa Antenna TV Digitale Terrestre, oggi disponibile su Amazon a soli 15 euro con un mega sconto del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Antenna TV Digitale Terrestre: modalità di installazione e funzionalità

Questa Antenna TV Digitale Terrestre ti permetterà di risparmiare su un canone mensile per TV via cavo godendo ugualmente di tutti i canali che vuoi.

È progettata per ambienti interni ed ha grandi dimensioni così da ricevere segnali in un raggio anche di 500 km. Inoltre dispone di un interruttore regolabile per la ricezione di segnali a lunga e breve distanza con un chip intelligente incorporato che è in grado di filtrare efficacemente le interferenze cellulari e 4G per offrire un’immagine cristallina.

Dal punto di vista tecnico, questa antenna è dotata di un cavo coassiale lungo 5 m e spesso 4 mm, composto da un robusto conduttore centrale in rame puro, un dielettrico isolante, una schermatura in alluminio a triplo strato e un robusto strato esterno. Queste specifiche permettono di evitare interferenze elettromagnetiche e di radiofrequenza, anche in condizioni atmosferiche poco stabili.

Il gadget, inoltre, ha un profilo sottile e piatto quindi risulta perfetta per essere posizionata sia in ambienti interni che sul balcone per ricevere maggiori canali TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.