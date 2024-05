App Apple TV su Android: è la volta buona?

Chi ha un dispositivo Android e vuole vedere la piattaforma streaming Apple + non può fare altro che accedere usando il browser o al limite via Progressive Web App che velocizza l’accesso e poco più. Una situazione questa che penalizza gli utenti Android in termini di funzionalità dedicate e immediatezza. Tutto però dovrebbe fortunatamente cambiare, a giudicare da quanto raccolto da Bloomberg. Non nell’immediato, non nel breve termine, ma sembra che finalmente a Cupertino si stiano muovendo, pensando ai milioni di utenti che potrebbero accedere ad Apple +

Cercasi ingegneri esperti…

Nonostante sia decisamente raro che Apple sviluppi un app per una piattaforma rivale, sembra proprio che non ci siano più remore al riguardo. Bloomberg riporta infatti un annuncio per una richiesta di personale per un’app Android che verrà utilizzata da milioni di persone per guardare e scoprire programmi TV e sport. Al momento Apple TV è presente su un’ampia gamma di smart TV di default, ma latita completamente su smartphone e altri dispositivi non Apple.

Questa mancanza è ancor più marcata se si pensa che altri servizi e app di Cupertino sono presenti tranquillamente su Android, come Apple Music, Apple Music Classica, ma anche Shazam e la companion app delle cuffie Beats. Avere una app Apple TV anche su Android, darebbe la possibilità agli utenti del robottino verde di avere feature ormai standard in qualsiasi altra piattaforma video, come il poter scaricare i contenuti per vederli offline, le notifiche, ma anche un banale picture in picture. Staremo a vedere, le tempistiche sono ancora molto vaghe, ma perlomeno pare proprio che Apple abbia cambiato del tutto idea a riguardo.