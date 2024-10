L'app Google si aggiorna e facilita la ricerca dei brani musicali

L’app Google si aggiorna e introduce un’interessante funzione per gli utenti appassionati di musica. L’ultima release dell’applicazione, ancora in versione beta e caratterizzata dalla dicitura “15.39”, presenta infatti un nuovo riquadro di accesso rapido alle impostazioni chiamato Song Search, che consente di cercare direttamente le canzoni “catturate” nell’ambiente circostante.

Oltre al nome chiaramente indicativo, Song Search presenta l’icona di una nota musicale e, una volta selezionata, fa comparire una schermata dalla quale l’utente può cercare un brano tramite ricerca vocale. Dopo aver avviato Song Search, lo smartphone attiva infatti il microfono e rimane in attesa che l’utente canti un motivetto o che venga riprodotto un brano in sottofondo, magari proveniente da un programma televisivo, dalla radio o da qualsiasi altra fonte esterna. Recepito l’input, viene avviata una ricerca su Google per trovare il titolo del brano e l’artista che lo interpreta.

L’utente visualizzerà una finestra in cui vengono riportati i dati relativi alla canzone e il grado di corrispondenza con la ricerca vocale appena effettuata. Un pulsante in basso con la scritta “Riprova” consentirà di ricominciare da capo l’operazione, nel caso in cui i risultati non dovessero essere soddisfacenti.

La nuova funzionalità aggiunta all’app Google contribuisce a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso degli smartphone Android su cui è installata l’applicazione di Mountain View. In questo modo Google offre una pratica alternativa a soluzioni esterne come Shazam e replica più o meno quanto proposto da Apple sui propri dispositivi.

Resta inteso comunque che la funzione Song Search è accessibile anche tramite altre modalità, inclusa la possibilità di installare un widget sulla schermata principale del dispositivo, attivando il microfono direttamente dalla barra di ricerca Google, sfruttando la pratica funzionalità Cerchia e Cerca, nonché chiedendo direttamente a Google Assistant o all’IA di Gemini.