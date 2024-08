Google Gemini rinnova l'interfaccia, più intuitiva e immediata

Google sta implementando una significativa evoluzione per il suo assistente Gemini, introducendo un innovativo pannello flottante che permette di visualizzare i risultati delle ricerche direttamente all’interno dell’app in uso. Questa nuova funzionalità, precedentemente in beta, è ora disponibile per un numero sempre maggiore di utenti, risolvendo così un limite intrinseco alle versioni precedenti di Gemini che costringevano gli utenti a passare da un’app all’altra per ottenere i risultati delle loro query.

L’animazione luminosa del pannello non è solo un dettaglio estetico, ma contribuisce a rendere l’interfaccia più intuitiva e piacevole da usare. Inoltre, la possibilità di trascinare contenuti da Gemini ad altre app semplifica notevolmente le operazioni di copia-incolla, ottimizzando la produttività.

In alcuni mercati, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, non l’Italia ad oggi, Google ha integrato una nuova funzionalità, ovvero il pulsante “Ask this video”. Attivato durante la visione di un video su YouTube, questa feature permette di ottenere un riassunto del contenuto o di porre domande specifiche. Al di fuori di YouTube, la funzionalità si adatta automaticamente, trasformandosi in “Chiedi informazioni su questa schermata”, dando quindi comunque informazioni utili.

L’implementazione di questa nuova funzionalità sta avvenendo in modo progressivo, consentendo a Google di raccogliere feedback preziosi da un campione rappresentativo di utenti. Si prevede che, una volta completata la fase di testing, la funzionalità sarà resa disponibile a tutti gli utenti di Gemini, Italia compresa.

Da ultimo, ma di sicuro non per importanza, va fatto notare che questa nuova versione di Gemini, funzionalità avanzate comprese, è disponibile per tutti gli utenti, non è quindi esclusiva per quelli paganti, che hanno a disposizione una versione tutta nuova e super performante della ia di Google, chiamata Gemini Live annunciata durante il recente evento Made by Google.