Made by Google: ecco tutto quello che è stato annunciato

Oltre a tre nuovi dispositivi Pixel 9, Google ha svelato il Pixel 9 Pro Fold, pieghevole profondamente rinnovato rispetto al passato. Il nuovo Fold è più alto e sottile del suo predecessore, con display più grandi che misurano 6,3 pollici all’esterno e otto pollici all’interno. Il dispositivo, che è dotato anche di un chip G4 Tensor, è dotato di un display interno con una luminosità di picco più elevata a 2.700 nit rispetto ai 1.450 del Pixel Fold originale.

Pixel Watch 3 è disponibile in due versioni, 41 e 45 mm. Oltre alle cornici più sottili che offrono più spazio sullo schermo, Pixel Watch 3 ha un nuovo chip a banda ultra larga, un display più luminoso che raggiunge fino a 2.000 nit e un sacco di nuove funzionalità per il fitness. Una delle caratteristiche più importanti in arrivo sul Pixel Watch 3 è la capacità di rilevare se il polso si è fermato, consentendo di chiamare i servizi di emergenza in automatico se chi lo indossa non risponde ad un ping di verifica. Il dettaglio di tutte le funzionalità e specifiche è possibile leggerlo seguendo questo link.

Pixel Buds Pro 2

Pixel Buds Pro 2 sono più piccoli e leggeri, e sono dotati di driver da 11 millimetri e di un nuovo chip Tensor A1 che migliora la cancellazione attiva del rumore . I nuovi auricolari hanno anche un design peculiare e lo stabilizzatore girevole per aiutarli a rimanere ben saldi nelle orecchie durante l’allenamento. Ottima la durata della batteria, con un massimo di otto ore di riproduzione audio con ANC abilitato (o fino a 30 ore con la custodia). Tutte le migliore e gli upgrade di questi nuovi auricolari possono essere letti in dettaglio qui.

Gemini e intelligenza artificiale

Oltre ad un Gemini rinnovato e più potente, presente di default in tutti i nuovi Pixel, ci sono diverse inedite funzioni avanzate tanto interessanti quanto utili. Pixel Screenshots , usa l’ia sul dispositivo per cercare informazioni negli screenshot salvati, mentre Pixel Studio , converte il testo in immagini. Sappiamo inoltre che è in fase di uscita anche Zoom Enhance, per migliorare tutte le immagini, non solo quelle zoomate. La funzione Aggiungimi poi inserisce qualcuno in una foto di gruppo unendo due scene. Da ultimo Magic Editor in Google Foto consente anche di utilizzare l’AI generativa per sostituire intere sezioni di una foto, come il cielo. E Gemini? E’ ora disponibile, per gli utenti advanced, la versione Live. Sarà come avere un assistente personale sempre a disposizione, pronto a rispondere alle domande vocali in modo colloquiale e a eseguire comandi anche complessi, anche quando si sta usando altre app o con lo schermo spento. In pratica una versione Google di Siri potenziata da Apple Intelligence.