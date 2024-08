Svelati gli auricolari Pixel Buds Pro 2, audio migliorato e non solo

Oggi, in occasione del mega evento di lancio Made by Google di tutta la nuova sere Pixel, Google ha presentato gli auricolari Pixel Buds Pro 2, realizzati per essere gli auricolari Google più comodi e stabili di sempre. Sono stati progettati utilizzando 45 milioni di input ottenuti da scansioni delle orecchie per ottenere la forma ottimale per il massimo comfort e una vestibilità eccezionale. Ma ovviamente non si tratta solamente di un form factor diverso e di comodità, questi nuovi auricolari segnano importanti miglioramenti rispetto al precedente modello.

Questi nuovi auricolari, complice il grande lavoro fatto sull’ergonomia, sono più piccoli del 27% rispetto alla precedente iterazione e nel contempo più leggeri. A rendere comoda, ma sicura la presa nel padiglione auricolare, ci pensa lo stabilizzatore girevole, capace di rendere tranquilla ogni seduta di allenamento, anche quelle più concitate e movimentate. Gli auricolari non cadono, non c’è pericolo.

Il cuore di Pixel Buds Pro 2 è il chip Tensor A1, espressamente concepito per l’elaborazione audio avanzata grazie a Google AI. Elabora l’audio a una velocità 90 volte superiore a quella del suono per adattarsi all’ambiente circostante, cancellando il doppio del rumore, cosa questa decisamente gradita visto che molti di coloro che avevano i primi Pixel Buds hanno lamentato un cancellazione automatica del rumore non proprio di alto livello.

La cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0 si ricalibra rispetto all’ambiente circostante fino a 3 milioni di volte al secondo, inoltre espandendo la gamma di frequenze, Silent Seal 2.0 cancella anche una gamma più ampia di rumori, comprese frequenze ancora più alte. Problema passato risolto.



In tal senso la funzionalità Chiamata Nitida su Pixel riduce il rumore intorno alla persona con cui si sta parlando al telefono, potenziandone la voce in modo da sentirla ancora più chiaramente.

Anche sul versante della qualità sonora Google ha lavorato molto. Pixel Buds Pro 2 dispongono di un driver da 11 mm per bassi potenti e acuti più presenti. L’elaborazione multipath del chip Tensor A1 aggiunge un ulteriore percorso del segnale per la musica, che può così bypassare la catena di elaborazione di Silent Seal, per fornire un suono puro e inalterato ai driver degli altoparlanti.

Tra le funzioni avanzate troviamo Rilevamento di Conversazioni, grazie alla quale Pixel Buds Pro 2 utilizzano l’ia per capire quando si inizia a parlare, la musica viene messa in pausa e gli auricolari passano alla modalità Trasparenza. Al termine della conversazione, la musica riprende automaticamente e viene ripristinata la modalità di cancellazione attiva del rumore, in maniera del tutto automatica.

La batteria garantisce fino a 12 ore di ascolto e fino a 48 ore totali di ascolto con la custodia con funzione di ricarica. Quando la cancellazione attiva del rumore è attivata, fino a 8 ore di ascolto e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia con funzione di ricarica.

Pixel Buds Pro 2 sono disponibili in diversi colori Grigio creta, Grigio verde, Verde matcha e Rosa peonia. Utilizzano il Bluetooth 5.4 e a livello di resistenze IP54 per gli auricolari e IPX4 per la custodia.