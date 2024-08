Zoom Enhance: finalmente disponibile questa funzione avanzata sugli smartphone Pixel

Uno dei problemi che affliggono gli smartphone è quello dello zoom, ovvero della perdita di qualità delle immagini restituite dalle foto. Zoom ottico, o soprattutto digitale, il problema è noto e di difficile superamento. Almeno fino ad oggi. Zoom Enhance permette proprio di rimuovere artefatti e brutture varie, grazie, ovviamente, al potere dell’intelligenza artificiale. L’idea ala base di questa funzione è quella che si vede spesso nei film quando da una foto si zooma all’inverosimile scoprendo un dettaglio utile al protagonista, il tutto senza perdere qualità. Fantascienza cinematografica che sembra oggi trovare riscontro. Ad oggi Zoom Enhance è disponibile su un buon numero di modelli Pixel: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, and 9 Pro Fold ma anche Pixel 8 Pro.

Google non ha ancora spiegato in dettaglio i passaggi per migliorare le foto tramite Zoom Enhance. Tuttavia, grazie a un video di MilesAboveTech possiamo vedere come funziona Zoom Enhance. Il tool sembra essere integrato nell’applicazione Google Foto piuttosto che nell’interfaccia della fotocamera. Qualsiasi foto in galleria può essere migliorata scorrendo fino alla scheda Strumenti e, dai passare per il miglioramento dettato dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Ma esattamente come funziona Zoom Enhance? Google stessa non si è sbottonata molto a riguardo, di fatto ha rilasciato solo poche parole: “Zoom Enhance riempie in modo intelligente gli spazi tra i pixel e prevede i dettagli più fini per risultati di zoom post-acquisizione di alta qualità“.

Alla fine, dopo 10 mesi dalla presentazione, in occasione del precedente Made by Google dello scorso ottobre, Zoom Enhance è finalmente pronta per la distribuzione. Che come al solito avrà un’ampia distribuzione nei prossimi giorni e settimane.