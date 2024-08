Google annuncia Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL: nuovo design e tantissime funzioni AI

Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato dei suoi nuovi smartphone Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. La nuova gamma si distingue per un design rinnovato, fotocamere di altissimo livello e l’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, grazie al processore Tensor G4.

Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL: hardware top all’insegna dell’AI

Pixel 9

Il Google Pixel 9 rappresenta un salto di qualità rispetto ai suoi predecessori, con un display Actua da 6,3 pollici, il 35% più luminoso rispetto al Pixel 8. La fotocamera principale e ultrawide da 48 MP garantisce scatti ancora migliori rispetto al modello scorso e anche la batteria vanterebbe un’autonomia migliorata del 20% rispetto al Pixel 8.

Il design del Pixel 9 è stato completamente rivisitato, mantenendo l’iconica barra della fotocamera ma con un look più sofisticato e una costruzione che lo rende due volte più resistente rispetto alla generazione precedente. Le finiture in vetro opaco e i lati in metallo lucido contribuiscono a un’estetica premium e a una sensazione di solidità al tatto.

Display: OLED Super Actua 6.3″ (1080 x 2424)

OLED Super Actua 6.3″ (1080 x 2424) Dimensioni: 152,8 x 72 x 8,5 mm

152,8 x 72 x 8,5 mm Peso: 198 g

198 g Processore: Google Tensor G4 + Titan M2

Google Tensor G4 + Titan M2 Memoria: 12 GB di RAM e 128/256 GB di ROM

12 GB di RAM e 128/256 GB di ROM Fotocamere: Doppia 50 MP + 48 MP (ultrawide) con stabilizzazione ottica ed elettronica | anteriore 10.5 MP

Doppia 50 MP + 48 MP (ultrawide) con stabilizzazione ottica ed elettronica | anteriore 10.5 MP Registrazione video: 4K fino a 60 fps

4K fino a 60 fps Batteria: 4700 mAh

4700 mAh Altro: Dual-SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast

Pixel 9 Pro

Il Pixel 9 Pro si posiziona come il modello ideale per chi cerca performance elevate senza dover optare per le dimensioni più grandi. Con un display Super Actua da 6,3 pollici, il Pixel 9 Pro offre una qualità di visione eccezionale, supportata da una fotocamera frontale da 42 MP per selfie e videochiamate di altissima qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il processore Tensor G4, combinato con 16 GB di RAM, garantisce prestazioni veloci e fluide, supportando le funzionalità avanzate di IA che migliorano l’interazione quotidiana con il dispositivo. Come il Pixel 9, anche il Pro offre un design rinnovato rispetto alle versioni precedenti.

Display: OLED Super Actua 6.3″ (1280 x 2856)

OLED Super Actua 6.3″ (1280 x 2856) Dimensioni: 152,8 x 72 x 8,5 mm

152,8 x 72 x 8,5 mm Peso: 199 g

199 g Processore: Google Tensor G4 + Titan M2

Google Tensor G4 + Titan M2 Memoria: 16 GB di RAM e 128/256/512 GB di ROM

16 GB di RAM e 128/256/512 GB di ROM Fotocamere: Tripla 50 MP + 48 MP (ultrawide) + 48 MP tele (zoom ottico 5X) con stabilizzazione ottica ed elettronica e Super Res Zoom fino a 30x| anteriore 42 MP

Tripla 50 MP + 48 MP (ultrawide) + 48 MP tele (zoom ottico 5X) con stabilizzazione ottica ed elettronica e Super Res Zoom fino a 30x| anteriore 42 MP Registrazione video: 8K a 30 fps o 4K fino a 60 fps

8K a 30 fps o 4K fino a 60 fps Batteria: 4700 mAh

4700 mAh Altro: Dual-SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast

Pixel 9 Pro XL

Per chi desidera il meglio in termini di dimensioni e prestazioni, il Pixel 9 Pro XL rappresenta la scelta perfetta. Con un display Super Actua da 6,8 pollici, questo modello offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per lo streaming, il gaming e la fruizione di contenuti multimediali.

La fotocamera da 42 MP è affiancata da un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 5x, che consente di scattare foto dettagliate e di registrare video ad altissima risoluzione fino a 20x grazie alla funzionalità Video Zoom ad Alta Definizione. Il Pixel 9 Pro XL si distingue anche per una batteria di maggiore capacità e tempi di ricarica più rapidi, offrendo un’esperienza di utilizzo senza compromessi.

Display: OLED Super Actua 6.8″ (1344 x 2992)

OLED Super Actua 6.8″ (1344 x 2992) Dimensioni: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

162,8 x 76,6 x 8,5 mm Peso: 221 g

221 g Processore: Google Tensor G4 + Titan M2

Google Tensor G4 + Titan M2 Memoria: 16 GB di RAM e 128/256/512/1000 GB di ROM

16 GB di RAM e 128/256/512/1000 GB di ROM Fotocamere: Tripla 50 MP + 48 MP (ultrawide) + 48 MP tele (zoom ottico 5X) con stabilizzazione ottica ed elettronica e Super Res Zoom fino a 30x| anteriore 42 MP

Tripla 50 MP + 48 MP (ultrawide) + 48 MP tele (zoom ottico 5X) con stabilizzazione ottica ed elettronica e Super Res Zoom fino a 30x| anteriore 42 MP Registrazione video: 8K a 30 fps o 4K fino a 60 fps

8K a 30 fps o 4K fino a 60 fps Batteria: 5060 mAh

5060 mAh Altro: Dual-SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast

Prezzi e disponibilità

I nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono disponibili fin da subito in prevendita su Google Store, Amazon, MediaWorld e Unieuro ai seguenti prezzi di listino:

Google Pixel 9 da 899€

Google Pixel 9 Pro da 1099€

Google Pixel 9 Pro XL da 1199€

La distribuzione nei negozi inizierà il 22 agosto per il Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL, mentre il Pixel 9 Pro sarà disponibile da settembre.

Gemini AI: L’intelligenza artificiale al servizio dell’utente

I nuovi Pixel 9 sono equipaggiati con il processore Tensor G4, progettato per eseguire i modelli di intelligenza artificiale più avanzati di Google. Una delle principali novità è l’integrazione di Gemini AI, che offre un’interazione più naturale e fluida con il dispositivo. Gemini Live, ad esempio, consente agli utenti di interagire con l’assistente virtuale in modo ancora più intuitivo, organizzando attività quotidiane, rispondendo a domande o assistendo nella creazione di contenuti direttamente dal telefono.

Inoltre, Pixel Studio permette di esprimere la propria creatività attraverso una tela IA che combina modelli di diffusione sul dispositivo e l’algoritmo Imagen 3 nel cloud, offrendo strumenti di editing e creazione unici. Con l’aumento della memoria fino a 12 GB per il Pixel 9 e 16 GB per i modelli Pro, l’intera gamma assicura prestazioni elevate e un’esperienza di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Con l’estensione Calendar, che sarà presto disponibile, Gemini sarà in grado di leggere un volantino che hai fotografato e verificare la tua disponibilità per quel giorno, oltre a impostare promemoria personalizzati, come ricordarti di acquistare biglietti per un concerto o i mirtilli al mercato.

Gemini AI è stato progettato per integrarsi perfettamente nell’esperienza utente Android, fornendo funzionalità contestuali e pronte all’uso in ogni momento. Basta tenere premuto il pulsante di accensione o dire “Hey Google” per attivare Gemini, pronto ad assisterti con ciò che stai facendo. Se stai guardando un video su YouTube, ad esempio, puoi chiedere a Gemini di fornirti un elenco dei ristoranti menzionati nel video e aggiungerli direttamente a Google Maps.

L’integrazione profonda con Android permette a Gemini di interagire non solo con lo schermo, ma anche con molte delle app che già utilizzi. Puoi, ad esempio, trascinare e rilasciare immagini generate da Gemini direttamente in Gmail o Google Messaggi, rendendo il flusso di lavoro più fluido e connesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.