Svelato Google Pixel Watch 3: uno smartwatch tutto nuovo, più grande e con più funzioni avanzate

Pixel Watch 3 è stato svelato oggi in occasione del mega evento di presentazione di tutta la linea Pixel Made by Google. I rumor e le voci di corridoio delle ultime settimane sono stati rispettati. Pixel Watch 3 segna un passo avanti notevole rispetto al precedente modello, con miglioramenti e upgrade a 360 gradi. Il primo è quello della disponibilità in due taglie, 41 mm e 45 mm, per essere facilmente indossabile da tutte le tipologie di utenti. Ma questa è solo la punta dell’iceberg delle novità di Pixel Watch 3. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Pixel Watch 3 è dotato del display più grande di sempre, la conseguenza facile da immaginare è che ora si ha più spazio per informazioni più complete e quindi facili da consultare. Grazie a cornici più piccole di oltre il 16%, ha un’area dello schermo attivo più ampia di oltre il 10% sul modello da 41 mm e di oltre il 40% sul modello da 45 mm rispetto a Pixel Watch 2. Il display è quello Actua di ultima generazione, utilizzato su Pixel 8, più ampio, più luminoso e più reattivo, a tutto vantaggio della leggibilità anche in pieno sole.

Le nuove funzionalità avanzate per la corsa aiutano a pianificare gli allenamenti. Il nuovo monitoraggio del recupero e del cardio guidano l’utente verso una routine di allenamento migliore, in modo da sapere quando fermarsi per recuperare, se il corpo è pronto a dare il massimo e quanto intensamente sta lavorando il cuore, evitando così di allenarti troppo o troppo poco.

In tal senso è possibile creare una varietà di routine di corsa aggiungendo riscaldamenti e defaticamenti cronometrati e impostando target per andatura, frequenza cardiaca, tempi e distanze e persino routine a intervalli con ripetizioni.

Pixel Watch 3 monitora la tecnica di corsa con il rilevamento dei movimenti avanzato e il machine learning, in modo da avere un’analisi dettagliata di andatura, lunghezza passo, oscillazione verticale e altri parametri per migliorare le prestazioni. La nuova dashboard per la corsa nell’app Fitbit mostra la distanza settimanale, i record personali, un’analisi dettagliata dei tuoi allenamenti di corsa e altri dati che aiutano a monitorare le prestazioni nel tempo e a mantenere alta la motivazione.

Grazie all’interazione totale con i dispositivi Pixel e all’integrazione completa nell’ecosistema Google, Pixel Watch 3 è di supporto in una serie di funzioni legate alla domotica e alle attività quotidiane. E’ possibile interagire con Nest Cam e Nest Doorbell o usarlo volendo al posto del telecomando della TV. Inutile dire che è possibile usarlo per controllare la fotocamera ma anche, ovviamente, per accedere a Google Maps anche offline e per i pagamenti e il trasporto pubblico via Wallet.

Un altro punto di forza di Pixel Watch 3 è la batteria, che garantisce 24 ore di autonomia con il display sempre attivo o fino a 36 ore con la modalità Risparmio energetico dalla ricarica completa, senza compromettere le funzioni di salute, fitness e sicurezza. Inoltre Pixel Watch 3 entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando raggiunge il 15%, contribuendo a prolungare la durata della batteria fino alla ricarica. Pixel Watch 3 rileva automaticamente il sonno e abilita la modalità Riposo, che disattiva le notifiche e il display sempre attivo, evitando di svegliare l’utente e risparmiare al tempo stesso batteria per il monitoraggio del sonno durante la notte.

Pixel Watch 3 è disponibile in due versioni, 41mm e 45mm. Entrambi i modelli sono disponibili con cassa in alluminio nero opaco e cinturino nero ossidiana e cassa in alluminio argento lucido e cinturino grigio creta. Il modello da 45 mm è disponibile anche in alluminio grigio opaco con cinturino grigio verde. Il modello da 41 mm è disponibile anche in alluminio oro champagne con cinturino grigio verde e alluminio argento lucido con cinturino rosa quarzo.

Immagini