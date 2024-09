Apple A18 Pro vs A17 Pro: i processori di iPhone 16 Pro e 15 Pro a confronto

Scopriamo insieme, nell’articolo dedicato, quanto è più veloce il chip Apple A18 Pro rispetto all’A17 Pro che abbiamo visto lo scorso anno in iPhone 15 Pro. Il nuovo SoC infatti, sembra essere molto interessante sul fronte prestazionale e energetico.

Apple A18 Pro vs A17 Pro: le differenze

Nel dettaglio, scopriamo che un primo risultato di benchmark per il chip A18 Pro, presente negli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, sembra essere apparso sul sito di Geekbench 6. Il risultato mostra che il chipset di nuova generazione è fino al 18% più veloce rispetto al chip A17 Pro. Precisamente, durante l’evento di presentazione dell’iPhone 16, la compagnia di Cupertino ha affermato che l’A18 Pro è fino al 15% più veloce dell’A17 Pro, quindi questo dato è in linea con quanto dichiarato dall’azienda.

Ecco i risultati di Geekbench 6 per il confronto:

Punteggio single-core A18 Pro (un risultato): 3.409 (+18%);

Punteggio single-core A17 Pro (media): 2.896;

Punteggio multi-core A18 Pro (un risultato): 8.492 (+18%);

Punteggio multi-core A17 Pro (media): 7.192.

Con un punteggio multi-core di 8.492, le prestazioni dell’A18 Pro sono equivalenti al chip M1 nel modello Mac mini del 2020, secondo il sito di benchmarking. Per riassumere, quindi, si può dire che i nuovi iPhone di fascia alta offrono miglioramenti modesti anno su anno rispetto ai modelli precedenti, come avviene solitamente e con il chip A18 Pro, Apple ha dichiarato che l’iPhone continua ad avere la CPU più veloce disponibile in qualsiasi smartphone.

Vi ricordiamo che le ammiraglie attuali, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max arriveranno sugli scaffali a partire dal 20 settembre 2024; si possono acquistare in titanio bianco, titanio naturale, titanio nero e desert titanium. Hanno uno schermo OLED, un comparto fotografico aggiornato e presentano il Camera Control, un pulsante innovativo che serve per gestire i parametri di scatto e video. Dispongono di batterie più capienti rispetto alla scorsa generazione e hanno una porta USB Type-C sul frame inferiore che carica a 45W. Non manca, ovviamente, la wireless charging e la tecnologia MagSafe per la ricarica senza cavo.