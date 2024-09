Apple aggiorna gli AirPods Pro 2 con tante nuove funzioni pensate per la salute

Apple ha appena aggiornato gli AirPods Pro 2 dotandoli di nuove funzionalità per la salute dell’udito. Adesso troviamo una modalità apparecchio acustico di livello clinico e una protezione avanzata per l’udito. State tranquilli: tutte le novità arriveranno tramite un aggiornamento software dedicato.

Una delle caratteristiche principali è la modalità di protezione dell’udito, che si attiva automaticamente in ambienti ad alto volume. Questa funzione sfrutta una cancellazione passiva del rumore, a differenza della cancellazione attiva presente nei modelli Pro. La protezione avanzata attenua l’impatto di suoni ambientali eccessivi, preservando l’udito in condizioni di esposizione a rumori intensi.

Una significativa innovazione è l’introduzione di una funzione apparecchio acustico di livello clinico, progettata per chi ha problemi di udito. Tale caratteristica trasforma gli AirPods Pro 2 in un apparecchio acustico, migliorando notevolmente la qualità dell’ascolto. Prima di attivare questa funzione, Apple darà la possibilità agli utenti di sottoporsi a un test dell’udito utilizzando gli AirPods e un iPhone. Il test, validato clinicamente, si completa in meno di cinque minuti e i risultati sono conservati in modo sicuro nell’app Salute.

Se il test dovesse rilevare una perdita dell’udito, la modalità apparecchio acustico si attiverà in automatico, amplificando di conseguenza i suoni ambientali e personalizzando altresì l’ascolto. Questa personalizzazione sarà applicata anche durante l’ascolto di musica o podcast, adattando gli AirPods alle necessità specifiche dell’utente.

Nelle notizie correlate, sappiamo Apple sta lavorando per ottenere l’approvazione della FDA e di altre autorità competenti, e la modalità sarà disponibile in più di 100 paesi entro la fine dell’anno. L’aggiornamento sarà gratuito per tutti gli utenti degli AirPods Pro 2. Restiamo in attesa da parte di ulteriori comunicazioni da parte della compagnia di Cupertino. Intanto, vi ricordiamo che durante il keynote “It’s Glowtime” appena conclusosi, la società ha presentato anche gli AirPods 4 con (e senza ANC) e le AirPods Max rinnovate con USB Type-C.