Apple aggiorna gli AirPods Pro di seconda generazione

In queste ore, Apple ha appena rilasciato un nuovo firmware per gli auricolari top di gamma AirPods Pro di seconda generazione (ovviamente sia quelli con custodia Lightning che con USB Type-C).

AirPods Pro (2023): cosa cambia con il nuovo firmware?

Andiamo con ordine: poche ore fa, Apple ha distribuito un aggiornamento firmware per gli AirPods Pro 2, disponibile sia per i modelli con connettore USB-C che per quelli con Lightning. Il nuovo firmware degli auricolari TWS in questione ha il numero di build 7A305, in sostituzione del firmware 7A302 rilasciato a settembre.

Al momento non ci sono dettagli su cosa includa l’aggiornamento, ma la mela ha in programma di aggiungere funzionalità per la salute (nello specifico, per trasformarli in una sorta di apparecchio acustico e test dell’udito) nel prossimo futuro.

L’aggiornamento del firmware potrebbe gettare le basi per queste capacità in vista del rilascio completo delle funzionalità con un futuro aggiornamento di iOS 18. Apple ha già ottenuto l’approvazione della FDA per la funzionalità di apparecchio acustico degli AirPods Pro di seconda generazione.

Ricordiamo che la compagnia di Cupertino non offre un modo per aggiornare manualmente il software degli AirPods, ma il firmware viene generalmente installato automaticamente via wireless quando gli auricolari sono nella loro custodia di ricarica e collegati a un dispositivo iOS o a un Mac.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che l’azienda ha annunciato gli AirPods 4 (con e senza ANC) pochissime settimane fa durante l’evento “It’s Glowtime”. Sono già disponibili per l’acquisto sui siti di e-commerce americano e nei negozi fisici, a partire da 149,00€. Unitamente a questi, la società ha anche rilasciato una nuova iterazione delle AirPods Max in diverse, eleganti colorazioni, con porta USB Type-C al seguito. Dulcis in fundo, ha annunciato gli Apple Watch Series 10 e la versione Satin Black del Watch Ultra 2. Sono disponibili anche i nuovi iPhone 16, in quattro differenti modelli.