Apple aggiorna il software degli AirPods Pro 2 e degli AirPods 4

In queste ore apprendiamo che Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per tutti i modelli di AirPods Pro 2 e AirPods 4. Il firmware per gli auricolari TWS di punta del colosso di Cupertino ha il numero di build 7A302, differente rispetto al precedente 7A294, mentre il firmware per gli AirPods 4 ha il numero di build 7A304. Non sono ancora stati comunicati i dettagli su cosa sia incluso in questo update, ma arriva solo una settimana dopo l’ultimo aggiornamento del firmware degli AirPods Pro 2, che ha introdotto nuove funzionalità di iOS 18 come il supporto per i gesti della testa e l’isolamento vocale di nuova generazione.

Fra le altre cose, ricordiamo che la società di Tim Cook ha presentato gli AirPods 4 con e senza ANC durante l’evento “It’s Glowtime” e saranno disponibili in commercio a partire da domani, venerdì 20 settembre 2024. Non di meno, gli AirPods Pro (2023) con case di ricarica USB Type-C sono presenti sul mercato da un anno.

Apple: cosa cambia con l’aggiornamento per gli AirPods?

Apple sta aggiungendo funzionalità di apparecchio acustico e test dell’udito agli AirPods Pro 2, quindi è possibile che questo aggiornamento introduca queste capacità o prepari il terreno per un aggiornamento futuro. L’OEM di Cupertino prevede di introdurre le funzionalità di apparecchio acustico negli AirPods Pro 2 quest’anno e ha già ricevuto l’approvazione della FDA. Tuttavia, la funzionalità di apparecchio acustico non sarà inclusa negli AirPods 4. Ricordiamo che la società non offre un metodo manuale per aggiornare il software degli AirPods, ma il firmware viene generalmente installato via etere quando gli auricolari sono nel case di ricarica e collegati a un dispositivo iOS o a un Mac.

Infine, segnaliamo che Apple ha svelato di recente le nuove colorazioni per le AirPods Max e che queste ore posseggono la porta USB Type-C per la ricarica delle stesse (al posto del vecchio connettore Lightning).