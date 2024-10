Apple AirPods 3 al prezzo minimo storico: affare unico solo su Amazon

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Oggi su Amazon trovi le Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​al prezzo minimo storico di soli 129 euro grazie ad un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così speciale non capita tutti i giorni!

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning​​​​: audio immersivo e massimo comfort

Le Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio.

Si contraddistinguono dagli altri auricolari presenti sul mercato innanzitutto perché offrono un audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa: in questo modo ti sentirai sempre come al centro di un concerto e potrai godere di un’esperienza sonora immersiva per quanto riguarda tutti i genere musicali.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate in qualsiasi momento e in maniera velocissima. L’autonomia non è da meno: avrai a disposizione fino a 30 ore di ascolto no-stop e, sfruttando la Custodia di ricarica Lightning, in pochi minuti otterrai l’energia di cui hai bisogno.

Anche la comodità è sempre assicurata nonostante la taglia unica degli auricolari e, in più, potrai indossarli in qualsiasi momento grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.