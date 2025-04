Android 16 Beta 3.2: Fix Risolutivi e Ottimizzazioni per i Pixel

Quali sono le novità della Beta 3.2 di Android 16? Google ha rilasciato un aggiornamento intermedio che punta a migliorare la stabilità e risolvere i problemi emersi, avvicinandosi al rilascio della versione stabile del sistema operativo.

Questa nuova versione beta si concentra principalmente su una serie di ottimizzazioni del sistema e correzioni di errori. Sebbene non introduca funzionalità innovative, l’aggiornamento apporta significativi miglioramenti per l’esperienza utente. Tra i punti salienti del changelog troviamo:

Correzione del feedback aptico : risolto un problema che causava asincronie nella vibrazione in diverse situazioni.

: risolto un problema che causava asincronie nella vibrazione in diverse situazioni. Ottimizzazione del consumo energetico : eliminato un bug che comportava un eccessivo consumo della batteria, anche in modalità standby.

: eliminato un bug che comportava un eccessivo consumo della batteria, anche in modalità standby. Risoluzione dello sfarfallio dello schermo : per i dispositivi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, risolto un problema di sfarfallio durante l’uso dell’app Fotocamera.

: per i dispositivi e Pixel 6 Pro, risolto un problema di sfarfallio durante l’uso dell’app Fotocamera. Miglioramenti alla stabilità: ulteriori ottimizzazioni per garantire un sistema più fluido e affidabile.

L’aggiornamento è disponibile per i partecipanti al programma beta di Android 16 che utilizzano dispositivi compatibili, tra cui Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e le loro varianti Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet e i più recenti Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. Gli utenti già iscritti al programma riceveranno l’aggiornamento OTA (Over-The-Air) in automatico.

Google ha confermato che il programma beta ha raggiunto la fase di Platform Stability, un chiaro segnale che il rilascio della versione stabile è ormai vicino. La prossima versione, la Beta 4, potrebbe essere l’ultima prima del lancio ufficiale.

Per chi volesse entrare nel programma beta, è possibile registrarsi tramite la pagina di Android Beta. In pochi minuti, l’aggiornamento sarà disponibile sui dispositivi compatibili. Sono inoltre disponibili guide per entrare nella beta o per effettuare il downgrade in caso di necessità.

Con la Beta 3.2, Google dimostra il suo continuo impegno nel perfezionare il sistema operativo, offrendo una piattaforma più stabile e performante, con una particolare attenzione alla risoluzione dei bug risolti e al miglioramento dell’esperienza utente.