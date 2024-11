Apple AirPods 4: gli auricolari top di gamma in promozione speciale

Gli auricolari più innovativi sul mercato oggi possono essere tuoi ad un prezzo stracciato! Stiamo parlando delle Apple AirPods 4, al momento disponibili su Amazon a soli 189 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irripetibile!

Apple AirPods 4: esperienza audio immersiva e comfort massimo

Le Apple AirPods 4 rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole godere della propria musica preferita in maniera immersiva ed impeccabile.

Il fiore all’occhiello di questi auricolari è il potente chip H2 che offre un suono potente, con alti cristallini e bassi profondi ovunque tu sia. Inoltre si contraddistinguono per la funzione di audio adattivo che bilancia in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza quando hai bisogno di sentire i suoni del mondo esterno. Tra l’altro, se stai parlando con qualcuno vicino a te, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari per ottimizzarne l’utilizzo.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto, per abbinare le cuffiette, basterà avvicinarle al tuo dispositivo e toccare Connetti sul display. Inoltre sono dotate di un sensore che rileva il contatto con la pelle, quindi fanno partire automaticamente l’audio quando le indossi, e lo mettono in pausa non appena le togli.

Per finire, si contraddistinguono per un design super confortevole ed uno stelo più corto così da controllare musica e chiamate con un rapido tocco.

