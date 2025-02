Apple AirPods 4: i migliori auricolari sul mercato in offerta speciale

Sono gli auricolari più innovativi sul mercato, ed oggi puoi acquistarli ad un prezzo da capogiro! Si tratta delle Apple AirPods 4, al momento disponibili su Amazon a soli 179 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple AirPods 4: audio coinvolgente e massima versatilità

Le Apple AirPods 4 sono dei piccoli gioiellini tech dotati del potente chip H2 che garantisce un’esperienza audio eccellente per farti letteralmente immergere nella tua musica preferita ogni volta che vuoi.

Una delle caratteristiche di spicco di queste cuffie è la modalità di audio adattivo che riesce a bilanciare in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza in base alle tue esigenze, così da isolarti completamente o rimanere in contatto con il mondo esterno.

Allo stesso tempo, grazie alla funzione “Rilevamento conversazione”, il volume degli auricolari si abbasserà automaticamente se stai parlando con qualcuno vicino a te. Ugualmente, la funzione “Isolamento vocale” migliora la qualità delle tue telefonate quando ti trovi in aree particolarmente rumorose per farti sentire sempre forte e chiaro.

Un’altra specifica che caratterizza questo modello di auricolari è lo spettacolare audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che offre un suono avvolgente così come se fossi sempre al centro di un concerto.

Oggi le Apple AirPods 4 sono disponibili su Amazon a soli 179 euro con uno sconto conveniente del 10%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.