Apple AirPods Pro 2: il top degli auricolari wireless in promo speciale

Gli appassionati di musica non potranno fare a meno della strepitosa occasione lanciata in occasione della Festa delle Offerte Prime sulle Apple AirPods Pro 2! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 217 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-put. Ma fai in fretta, le promozioni speciali sono valide solo fino a domani!

Apple AirPods Pro 2: tutta la musica che vuoi al meglio

Le Apple AirPods Pro 2 rappresentano un vero e proprio must-have per chi è appassionato di musica e vuole godere delle proprie canzoni al meglio.

Si caratterizzano per il chip H2 che offre un suono superavvolgente ed immersivo, con il driver a bassa distorsione realizzato su misura che garantisce sempre alti cristallini e bassi intensi per quanto riguarda qualsiastenuto multimediale. Inoltre la modalità “Isolamento vocale” migliora la qualità delle tue telefonate quando ti trovi in aree particolarmente rumorose così non perderti nulla.

Un’altra caratteristica di spicco è la modalità di cancellazione attiva del rumore che risulta essere fino a 2 volte più efficace nel rimuovere i rumori di fondo rispetto alla generazione precedente. Allo stesso tempo, si hai bisogno di sentire il mondo intorno a te, è possibile passare alla modalità Trasparenza, mentre se stai parlando con qualcuno vicino a te, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari.

