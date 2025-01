Apple AirPods Pro 2 in sottocosto: ancora per poco su Amazon

Per ascoltare la tua musica preferita sempre in modo impeccabile prova le Apple AirPods Pro 2! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 229 euro con uno sconto conveniente del 18%.



Apple AirPods Pro 2: specifiche tecniche e funzionalità

Le Apple AirPods Pro 2 sono un vero e proprio must-have per chi desidera immergersi nella propria musica preferita in qualsiasi luogo.

Questi auricolari garantiscono un’esperienza audio davvero coinvolgente, oltre ad avere di serie opzioni di supporto all’udito come le funzioni “Riduzione suoni intensi” e “Amplificazione conversazioni”.

Un’altra specifica importante è la funzionalità di cancellazione attiva del rumore che è fino a 2 volte più efficace nel rimuovere i rumori di fondo. Inoltre, per sentire il mondo intorno a te, potrai passare alla modalità Trasparenza ogni volta che vuoi.

L’audio adattivo bilancia in tempo reale la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza per offrirti sempre la migliore esperienza d’ascolto. Tra l’altro, se stai parlando con qualcuno vicino a te, la funzione “Rilevamento conversazione” abbassa in automatico il volume degli auricolari per farti sentire forte e chiaro.

Sia le cuffiette che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IP54: questo vuol dire che potrai portarle sempre con te nelle tue avventure all’aria aperta.

