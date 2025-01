Apple AirTag in confezione da 4: ritrova SEMPRE i tuoi oggetti preziosi

Ormai sono indispensabili per viaggiare (ma anche semplicemente vivere) in tranquillità: gli Apple AirTag sono i localizzatori più potenti e precisi al mondo, e oggi te li proponiamo in una pratica confezione da 4 super scontata su Amazon. Li pagherai solamente 105€ al posto degli originali 129€ grazie alla promo del 19% attiva! Gli AirTag hanno mille validi utilizzi, e associati con il tuo iPhone ti permettono di tenere d’occhio di ritrovare gli oggetti dove li hai applicati grazie all’applicazione Dov’è.

Basta un semplice “tap” per configurare gli Apple AirTag con iPhone o iPad, e puoi ritrovare un oggetto anche facendo suonare l’altoparlante integrato che si trova al loro interno. In alternativa, puoi chiedere aiuto anche a Siri facendo una semplice domanda, come “Siri, dov’è il mio portafoglio?”

Ritrova ovunque nel mondo i tuoi oggetti preziosi

Immagina di dover partire per un bel viaggio in una meta esotica e di voler tenere in sicurezza oggetti importanti come portafoglio, borsa dei documenti, valigia, e perché no… anche il tuo paio di scarpe da ginnastica di lusso: tutto questo è possibile inserendo un Apple AirTag nell’oggetto! Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag.

Puoi localizzare il tuo AirTag persino quando si trova davvero molto lontano, perché la tecnologia Apple si appoggia ai dispositivi della casa Cupertino di tutto il mondo grazie alla rete “Dov’è”. Attivando la modalità di smarrimento, ricevi in automatico una notifica quando viene rilevato il dispositivo e – di conseguenza – il tuo oggetto prezioso.

Approfitta della promozione di oggi e porta a casa Apple AirTag in confezione da 4 a soli 105€ grazie allo sconto del 19% Amazon.

