Apple: al lavoro per risolvere il BUG di iPadOS 18 sugli iPad Pro con M4

Stando a quanto emerge online, sembra che Apple stia lavorando per risolvere un problema di iPadOS 18 sui modelli di iPad Pro con chip M4. Andiamo nel dettaglio dell’articolo e analizziamo tutto, passo dopo passo.

Apple: cosa è successo con gli iPad Pro (2024) con M4?

In un nota interna condivisa la scorsa settimana con i fornitori di servizi autorizzati Apple, l’azienda ha riconosciuto un problema relativo all’installazione di iPadOS 18 sui modelli di iPad Pro dotati del chip M4. Si nota che la notizia è stata segnalata pochi giorni dopo; di fatto, è stata condivisa da diverse testate giornalistiche e occorre fare chiarezza in merito.

Pare infatti che la nota, ottenuta dal sito americano di MacRumors, afferma che un “piccolo numero” di questi modelli di iPad Pro non riesce ad accendersi dopo che un cliente ha tentato di installare iPadOS 18 sul dispositivo. Apple sta lavorando per risolvere il problema e, nel frattempo, ha reso iPadOS 18 non disponibile per i modelli di iPad Pro (OLED) di nuova generazione interessati, secondo quanto riportato nell’indiscrezione. Fra le altre cose, la compagnia di Cupertino ha consigliato ai tecnici di tentare un riavvio forzato del modello di iPad Pro di un cliente, qualora il dispositivo abbia riscontrato questo problema. Non è ancora chiaro quanto tempo impiegherà Apple per identificare e implementare una soluzione definitiva.

Giusto per fare chiarezza, iPadOS 18 è disponibile da lunedì scorso per tutti gli utenti, mentre gli iPad Pro (2024) con schermo OLED, da 11 e 13 pollici, si possono acquistare da diversi mesi sia online che nei negozi fisici del brand. Ricordiamo che sono prodotti pensati per la produttività; a bordo ci si può installare perfino DaVinci Resolve 18, FinalCut Pro, Logic Pro e molti altri ancora. Sono dispositivi super sottili, fanless e leggeri, con una batteria che si ricarica con la USB Type-C e che assicura un giorno di autonomia con una singola carica.