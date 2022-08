Apple annuncia nuove Remix Sessions con Katy Perry in GarageBand

Apple ha annunciato la sua collaborazione con la superstar internazionale Katy Perry e con il gruppo K-pop SEVENTEEN per offrire due nuove Sessioni Remix in GarageBand, l’app gratuita di Cupertino per la creazione musicale su iPhone e iPad. A partire da oggi, infatti, gli utenti GarageBand possono aprire l’applicazione e cimentarsi con il remix di brani di successo come “Harleys in Hawaii” di Katy Perry e “Darl+ing” dei SEVENTEEN.

GarageBand si arricchisce con nuovi brani internazionali

Le Sessioni Remix spacchettano ogni singolo brano nei suoi componenti originali, in modo che l’utente possa facilmente spostarli, aggiungere nuovi beat, loop, effetti ed altro ancora per dare ai brani originali un suono completamente nuovo. Ciascuna Sessione Remix contiene anche parole di ispirazione da parte di Katy Perry e dei SEVENTEEN, oltre ad un video di istruzioni passo-passo di un Creative Pro Apple; chiunque può mettere alla prova le proprie capacità di remix, non è necessaria nessuna esperienza musicale.

Inoltre, a partire da oggi, Music Skills: Remix Katy Perry sarà offerto anche negli Apple Store in tutto il mondo come parte del programma Today at Apple. Negli store, i Creative Pro insegneranno ai clienti in negozio come fare un remix di “Harleys in Hawaii” di Katy Perry usando GarageBand su iPad e iPhone.

Le sessioni di remix di Katy Perry e SEVENTEEN sono disponibili come download gratuito nella GarageBand Sound Library, che include anche un’ampia varietà di loop, suoni e strumenti gratuiti che forniscono tutti gli elementi costitutivi necessari per mixare e abbinare e portare le canzoni originali in una direzione completamente nuova. Utilizzando la popolare interfaccia Live Loops di GarageBand per remixare, chiunque può riorganizzare e aggiungere rapidamente nuovi elementi alle canzoni, mantenendo tutto sincronizzato con il tempo e la chiave.

Il tutto senza bisogno di esperienza nella teoria musicale. Remix FX consente una varietà ancora maggiore con filtri, ripetitori e altro ancora per creare il drop finale. Che si tratti di un passaggio completo dalla house all’hip-hop o di un mashup di più generi, gli utenti di GarageBand possono scatenare la loro creatività.