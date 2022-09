Apple cavo da Lightning originale: lo sconto giusto per farne scorta (-28%)

Questo cavo USB-Lightning, originale Apple, lungo 2 metri, ha un ottimo prezzo su Amazon, parliamo del 28% di sconto sul prezzo originale. Infatti, in questo momento puoi acquistarlo a soli 27,98 €. Possiamo tranquillamente affermare che a questo prezzo si vende davvero come una torta calda, in quanto l’acquisto di accessori originali è molto importante per la massima affidabilità e soprattutto per le prestazioni. Fatti furbo ed approfitta subito di questa occasione. Affrettati perché questa offerta non sarà per sempre e i pezzi disponibili si stanno esaurendo.

Apple cavo da Lightning a USB (2m): gli accessori originali non hanno rivali

Con questo cavo originale da 2 metri, puoi collegare il tuo iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del tuo computer. In questo modo, puoi sincronizzare o ricaricare i dispositivi correlati. Oppure collegalo a una presa a muro tramite l’adattatore di alimentazione USB Apple. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi Apple House dal 2014/2015, quindi puoi usarlo con qualsiasi prodotto Apple che possiedi: iPhone, iPad e così via.

Queste sono le compatibilità per i modelli di MacBook:

MacBook Air (13″, inizio 2015-2017);

MacBook Air (11″, inizio 2015);

MacBook Pro (Retina, 13″, fine 2012-2015);

MacBook Pro (Retina, 15″, metà 2012-2015)

Non sottovalutare la qualità degli accessori originali Apple rispetto agli accessori di sottomarca, l’affidabilità in questo caso è tutto, e Apple è nota per essere sinonimo di affidabilità e qualità. Inoltre, ha una lunghezza di 2 metri, il che lo rende perfettamente comodo in molte situazioni in cui si hanno problemi di lunghezza.

Conquista subito questo affare sul cavo Lightning originale, a soli 27,98 € su Amazon, uno sconto pazzesco del 28%. Credimi, anche se pensi di non averne bisogno, prima o poi ci saranno occasioni in cui questo accessorio sarà fondamentale, e te lo diciamo per esperienza personale. Quindi acquistalo ora, noi ne abbiamo già presi diversi, sia per la casa, che per l’ufficio e l’auto.

