Apple: cosa (non) ci aspettiamo dall'evento del 9 settembre?

Oramai ci siamo: il primo evento autunnale del 2024 di Apple si svolgerà lunedì 9 settembre e si prevede che l’azienda svelerà la nuova linea di iPhone 16 e iPhone 16 Pro, insieme a nuovi modelli di Apple Watch. Potrebbero essere annunciati anche altri prodotti, ma ci sono alcuni dispositivi attesi che non ci aspettiamo di vedere questo mese. Per prepararsi all’evento “It’s Glowtime“, ecco un elenco dei prodotti che probabilmente non verranno annunciati adesso, ma piuttosto più avanti nell’anno o nel 2025 e oltre.

In prima istanza, i Mac con M4: Apple sta sviluppando nuovi computer equipaggiati con il prossimo chip Apple Silicon, un SoC basato sulla seconda generazione della tecnologia 3nm di TSMC. Questo chip promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni e efficienza energetica rispetto al M3. Gli annunci possibili sono previsti per ottobre con lancio a novembre. Attualmente, sono in fase di test quattro macchine con configurazioni di chip M4, tra cui versioni con CPU e GPU da 10 core e una con CPU e GPU da 8 core.

Dopo il lancio della linea iPhone 16 a settembre, Apple probabilmente rilascerà l’iPhone SE di quarta generazione all’inizio del 2025. Questo modello è previsto con un design simile a quello dell’iPhone 14, Face ID al posto di Touch ID, una porta USB-C, un pulsante Action, un modem 5G progettato da Apple, un processore A18 e uno schermo da 6,06 pollici OLED.

HomePod mini avrà quattro anni in ottobre. Sebbene ci siano stati rumor su una seconda generazione, non sono emerse notizie concrete recentemente. Se Apple dovesse lanciare un nuovo modello, ci si aspetta miglioramenti nel suono e nei microfoni, un chip S-series aggiornato e nuove opzioni di colore, ma sicuramente non lo vedremo a breve.

Fra le altre cose però, Apple potrebbe rilasciare una versione ridisegnata degli AirPods Pro nel 2025, con miglioramenti nella qualità audio, un design migliorato e un chip più veloce. Sono previsti anche sensori di salute avanzati e una migliore cancellazione attiva del rumore (ANC).

Infine, pare che la compagnia di Cupertino stia sviluppando una nuova Apple TV con un processore più veloce ma con lo stesso design del modello attuale. Sebbene inizialmente si pensasse a un lancio nel 2024, le tempistiche sono ora incerte. Potrebbe includere una fotocamera integrata per FaceTime e altre app di videochiamata.