Apple fa il pieno di novità: 5 nuovi prodotti in arrivo

Il 2025 rappresenterà un anno pieno di novità per tutti gli appassionati di Apple. L’azienda californiana sta lavorando alla sua nuova linea di flagship, gli iPhone 17 che vedranno la luce nella finestra autunnale. Ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dalle parti di Cupertino è tutto pronto per la presentazione di ben 5 prodotti.

Destinati a soddisfare ogni tipologia di esigenza, partendo da iPhone più economici fino ad arrivare a potenti MacBook. Il fil rouge di questa ventata d’aria fresca di Apple sarà, ancora una volta, l’utilizzo di componenti tecniche di nuova generazione. Che sapranno supportare le funzionalità più avanzate e potranno godere del supporto all’Intelligenza Artificiale.

Apple lancia 5 nuovi prodotti: di quali si tratta

La prima grande aggiunta di Apple per il 2025 sarà il nuovissimo iPhone SE 4. Ossia uno smartphone di fascia economica come le versioni precedenti, ma con diverse aggiunte di rottura rispetto al passato. Un esempio? Non ci sarà più il tasto Home e verrà integrato per la prima volta un chip sviluppato direttamente dall’OEM di Cupertino. Per ciò che riguarda i tablet, invece, sta per arrivare l’iPad 11. Con un design invariato rispetto alla versione precedente ma col supporto ad Apple Intelligence, grazie ad un chip A18.

Sempre rimanendo in tema iPad, la versione Air aggiornata potrebbe finalmente montare il chip M3, insieme ad una nuova Magic Keyboard progettata appositamente per questa Versione. E dopo i Mac, arriva ora il turno dei MacBook Air di avere il chip M4 sotto la scocca. Secondo diversi beninformati, non ci saranno enormi cambiamenti dal punto di vista estetico. Il focus sarà piuttosto sulle prestazioni, ancor più avanzate e supportate dall’introduzione della fotocamera Center Stage (già vista sugli ultimi MacBook Pro).

Non poteva mancare il focus sulla domotica, con l’arrivo del primo display smart home. Che si presenta con uno schermo da 6 pollici e avrà la compatibilità completa con Apple Intelligence. Chiudono i nuovi AirTag, con un chip ultra wideband migliorato e il supporto a tutte le ultime novità del sistema operativo.