Apple ha aggiunto nuovi Mac alla lista dei prodotti "vintage e obsoleti"

In queste ore apprendiamo che Apple ha aggiunto tre modelli di Mac alla lista dei prodotti vintage e ha spostato altri nove modelli dalla lista vintage a quella dei prodotti obsoleti.

Apple: cosa sappiamo dei Mac aggiunti all’elenco vintage e obsoleti?

I seguenti Mac sono ora classificati come “vintage“:

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2018);

MacBook Pro (13 pollici, 2017, 2 porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 pollici, 2018, 4 porte Thunderbolt 3).

I seguenti Mac sono ora classificati come “obsoleti“:

MacBook (Retina, 12 pollici, Inizio 2016);

MacBook Air (13 pollici, Inizio 2015);

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 2 porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 pollici, 2016, 4 porte Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 pollici, 2016);

MacBook Pro (Retina, 13 pollici, Inizio 2015);

iMac (21,5 pollici, Fine 2015);

iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, Fine 2015);

iMac (Retina 5K, 27 pollici, Fine 2015).

Apple considera un dispositivo “vintage” quando sono passati più di cinque anni da quando l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati dall’OEM di Cupertino possono continuare a offrire riparazioni per i prodotti vintage per un massimo di due anni aggiuntivi, ma solo se Apple ha ancora a disposizione i pezzi di ricambio per il dispositivo.

Invece, considera un dispositivo “obsoleto” quando sono passati più di sette anni dalla sua distribuzione. Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati da Apple generalmente non riparano i prodotti obsoleti. Tuttavia, le sostituzioni delle batterie dei MacBook potrebbero essere disponibili fino a 10 anni dopo l’ultima distribuzione del dispositivo.

