Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 18.1 con Apple Intelligence

Apple ha rilasciato oggi le prime versioni beta pubbliche di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, consentendo agli utenti non sviluppatori di testare il software prima del lancio ufficiale previsto per ottobre. I beta tester pubblici che si sono iscritti al programma di test di Apple possono scaricare gli update in questione aprendo l’app “Impostazioni”, accedendo alla sezione “Aggiornamento software” e selezionando l’opzione “Beta pubblica”.

Apple: le novità di iOS 18.1

iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 sono i primi aggiornamenti che introducono le funzionalità di Apple Intelligence. Non tutte le capacità di intelligenza artificiale sono state ancora integrate, ma tra le novità della beta ci sono strumenti di scrittura, cambiamenti in Siri, riepiloghi e risposte intelligenti. È importante notare che per utilizzare le funzionalità di Apple Intelligence è necessario possedere un iPhone 15 Pro, iPhone 16 o un Mac o iPad con chip della serie M.

Nello specifico, gli Strumenti di scrittura sono disponibili ovunque il testo possa essere selezionato e modificato, e possono essere utilizzati per controllare l’ortografia, correggere la grammatica, riscrivere il testo con un nuovo tono e riassumere contenuti.

Siri è stato aggiornata con un nuovo design che include una leggera illuminazione intorno al display, e la funzione “Digita a Siri” permette di ottenere risposte senza dover parlare. Adesso l’assistente virtuale di Apple è in grado di capire se ci si inciampa sulle parole e di mantenere il contesto tra le richieste. Safari ora può riassumere articoli e c’è una nuova modalità Focus chiamata “Riduci Interruzioni” che mette in evidenza solo le notifiche importanti. Le risposte intelligenti sono disponibili in Messaggi e Mail, e l’app Mail mette in evidenza i messaggi prioritari sensibili al tempo, posizionandoli in cima alla casella di posta. Nell’app Foto, c’è una funzione “Memory Movie” per creare slideshow basati su descrizioni testuali e un nuovo strumento “Clean Up” per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto.

Tutti gli utenti di iOS 18.1 possono ora accedere alla registrazione e trascrizione delle chiamate, con le chiamate salvate nell’app Note. Tuttavia, la funzione di riassunto delle chiamate trascritte è esclusiva di Apple Intelligence.