Apple ha rilasciato le nuove Beta di iOS 18.1 con Apple Intelligence

Apple ha appena rilasciato le quarte beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 con Apple Intelligence. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’iterazione in questione nell’articolo completo.

iOS 18.1 Beta 4: cosa ci aspettiamo?

Oggi Apple ha fornito agli sviluppatori le quarte versioni beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 per continuare i test delle funzionalità di Apple Intelligence. Queste beta arrivano due settimane dopo il rilascio delle terze versioni di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Inoltre, l’OEM di Cupertino ha anche distribuito le prime beta di watchOS 11.1, visionOS 2.1 e tvOS 18.1 agli sviluppatori.

Gli aggiornamenti possono essere scaricati dall’app Impostazioni su un dispositivo compatibile. In precedenza, gli aggiornamenti di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1 richiedevano un dispositivo che supportasse Apple Intelligence, ma ora sono disponibili per tutti i terminali dopo il lancio di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia 15. Tuttavia, alcune funzionalità della IA della mela richiedono ancora un iPhone 15 Pro o iPhone 16 per iOS, e un Mac o un iPad con chip Apple silicon per iPad e Mac.

Apple Intelligence: le features in arrivo

Apple Intelligence include strumenti di scrittura disponibili ovunque si possa selezionare e modificare il testo. Questi strumenti possono essere usati per il controllo ortografico, la correzione grammaticale, la riscrittura con un tono diverso e la sintesi del testo.

Siri ha un nuovo design con un bagliore leggero attorno allo schermo, e ora esiste la funzione “Type to Siri”, che permette di scrivere invece di parlare. L’assistente virtuale della compagnia di Cupertino può seguire il discorso anche se inciampi nelle parole e mantenere il contesto tra le richieste. Safari è in grado di riassumere articoli e c’è una nuova modalità di concentrazione chiamata “Riduci le interruzioni”. Le risposte intelligenti sono disponibili in Messaggi e Mail, e l’app Mail evidenzia i messaggi urgenti, mettendoli in cima alla casella di posta. L’app Foto ha una funzione chiamata “Memory Movie” per creare slideshow basati su descrizioni testuali. Inoltre, è possibile registrare, trascrivere e riassumere le chiamate. Queste funzionalità di trascrizione e sintesi sono disponibili anche per qualsiasi registrazione audio.

Apple ha separato Apple Intelligence in un set di beta dedicato, poiché queste funzioni non erano disponibili nelle versioni iniziali di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Queste novità saranno disponibili al pubblico entro fine ottobre dopo un periodo di test per i programmatori.