Apple iMac all-in-one al sua prezzo minimo storico: occasione irripetibile

La tua postazione di lavoro sarà più efficiente che mai con l’Apple iMac Computer desktop all-in-one! Oggi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 1.349 euro con uno sconto conveniente del 12%.

In questo modo potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così basso non si era mai visto!

Apple iMac Computer desktop all-in-one: i componenti e le specifiche tecniche

L’Apple iMac Computer desktop all-in-one è un vero e proprio portento della tecnologia che permette di effettuare tutto in maniera super fluida ed efficiente.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip M4 che garantisce performance eccellenti in qualsiasi campo, quindi sia a lavoro che a casa per l’intrattenimento quotidiano. Allo stesso tempo, è dotato di un display Retina 4,5K da 24 pollici che è il migliore del settore, con 500 nit di luminosità e fino ad un miliardo di colori.

Anche le tue videochiamate e conference call risulteranno davvero realistiche ed impeccabili grazie alla videocamera 12MP Center Stage che ti tiene sempre al centro della scena, mentre i tre microfoni di livello professionale e i sei altoparlanti con audio spaziale garantiscono un audio ottimale.

Per finire, questo gioiellino funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple, quindi potrai ad esempio copiare e incollare qualcosa da iPhone al Mac, oppure usare il pc per inviare messaggi di testo o rispondere alle chiamate FaceTime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.