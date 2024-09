Apple Intelligence: arriverà in Italia nel 2025

Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple Intelligence sarà disponibile in sette lingue aggiuntive a partire dal prossimo anno.

Apple Intelligence: tutto quello che sappiamo ad oggi

Attualmente, l’intelligenza del colosso di Cupertino sarà lanciato al pubblico solo in inglese americano con il rilascio di iOS 18.1 previsto per ottobre. Tuttavia, altre lingue verranno aggiunte nel corso dell’anno successivo. Queste funzionalità saranno compatibili con qualsiasi iPhone 15 Pro o iPhone 16. L’OEM di Cupertino ha comunicato a pubblicazioni come The Verge che nel 2025 Apple Intelligence supporterà le seguenti lingue, precedentemente non annunciate:

Inglese (India);

Inglese (Singapore);

Tedesco;

Italiano ;

; Coreano;

Portoghese;

Vietnamita.

Apple aveva precedentemente annunciato che il supporto per le varianti dell’inglese parlate in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito sarebbe stato aggiunto a dicembre, mentre il supporto per il cinese, il francese, il giapponese e lo spagnolo sarà introdotto l’anno prossimo.

iOS 18.1 è già disponibile in versione beta per gli sviluppatori e include funzionalità di Apple Intelligence come strumenti di scrittura per la correzione del testo, riepiloghi delle notifiche, risposte suggerite nell’app Messaggi, la possibilità di registrare e trascrivere le chiamate telefoniche e un nuovo strumento “Pulizia” nell’app Foto che può rimuovere rapidamente oggetti da una foto.

Ecco l’elenco completo delle lingue conosciute fino ad ora:

Inglese (USA) (ottobre 2024);

Inglese (Australia) (dicembre 2024);

Inglese (Canada) (dicembre 2024);

Inglese (Nuova Zelanda) (dicembre 2024);

Inglese (Regno Unito) (dicembre 2024);

Inglese (Sud Africa) (dicembre 2024);

Cinese (2025);

Francese (2025);

Giapponese (2025);

Spagnolo (2025);

Inglese (India) (2025);

Inglese (Singapore) (2025);

Tedesco (2025);

Italiano (2025);

Coreano (2025);

Portoghese (2025);

Vietnamita (2025).

A causa del Digital Markets Act, Apple Intelligence non sarà disponibile su iPhone e iPad nell’UE, con le funzionalità limitate ai Mac con chip M1 o più recenti in quell’area. Apple ha dichiarato di stare discutendo questa questione con la Commissione Europea. Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito non appena verranno rese note maggiori informazioni.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che i nuovi smartphone della linea iPhone 16, gli AirPods 4 (con e senza ANC), le AirPods Max (USB Type-C) e gli Apple Watch Series 10 saranno disponibili a partire da domani, venerdì 20 settembre 2024.