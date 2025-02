Apple Intelligence: disponibile in Italia da Aprile con iOS 18.4

La rivoluzione digitale arriva in casa Apple con il debutto di Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che sarà disponibile in Italia a partire da aprile. Questo aggiornamento, rilasciato attraverso iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4, promette di rivoluzionare l’esperienza utente su iPhone, iPad e Mac.

Progettato come un assistente digitale completo, il sistema si distingue per la sua attenzione alla privacy degli utenti. Le sue funzionalità includono gestione avanzata dei testi, categorizzazione intelligente delle email e trascrizione automatica delle chiamate. Tra le novità spiccano strumenti innovativi come Image Playground, per la creazione di immagini personalizzate, e Genmoji, per emoticon su misura.

Una delle caratteristiche più interessanti è l’integrazione opzionale di ChatGPT all’interno di Siri e delle applicazioni di scrittura native. Gli utenti potranno sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza lasciare l’ecosistema Apple, grazie a un sistema di autorizzazioni esplicite che garantisce la tutela della privacy.

L’implementazione di Apple Intelligence sarà disponibile su una selezione di dispositivi, tra cui gli iPhone 15 Pro e Pro Max, l’intera serie iPhone 16, gli iPad con chip A17 Pro, M1 o superiori, e i Mac con processori Apple Silicon. Inoltre, il supporto multilingua, che include italiano, cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese brasiliano e spagnolo, evidenzia l’approccio globale del progetto.

Infine, il pacchetto include funzionalità come la gestione intelligente delle notifiche, riepiloghi automatici delle email e la creazione di video-ricordi basati su descrizioni testuali, offrendo un’esperienza che ridefinisce gli standard dell’interazione uomo-macchina nell’ecosistema Apple.