Apple Intelligence in italiano a partire da aprile 2025

Apple espanderà il supporto linguistico della sua suite di intelligenza artificiale Apple Intelligence e dell’assistente vocale Siri a otto nuove lingue a partire da aprile 2025. L’annuncio è stato fatto direttamente dal CEO Tim Cook durante la presentazione dei risultati del quarto trimestre 2024, svelando anche importanti novità per le funzioni contestuali di Siri.

L’espansione linguistica segna un significativo progresso rispetto al debutto del 2024, quando la piattaforma era disponibile solo in inglese americano. Le nuove lingue supportate includeranno francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo e tre lingue asiatiche principali: giapponese, coreano e cinese semplificato. Inoltre, verranno introdotte varianti localizzate dell’inglese per India e Singapore.

La roadmap di Apple per l’internazionalizzazione della sua tecnologia AI ha già registrato una prima espansione a dicembre 2024, con l’aggiornamento iOS 18.2 che ha aggiunto il supporto per le varianti inglesi di Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito. Tuttavia, restano incertezze sulla disponibilità del servizio in mercati strategici come l’Unione Europea e la Cina continentale.

L’aggiornamento non si limita al supporto multilingue. Cook ha anticipato una rivoluzionaria evoluzione di Siri, che sarà in grado di interpretare il contesto visivo sullo schermo del dispositivo. Questa innovazione permetterà all’assistente vocale di offrire risposte e azioni più pertinenti e personalizzate, migliorando significativamente l’interazione utente.

Questa evoluzione posiziona strategicamente Apple nel competitivo mercato degli assistenti vocali, dove rivali come Google e Amazon stanno sviluppando tecnologie simili. L’obiettivo è aumentare la penetrazione nei mercati globali, con particolare attenzione alle regioni in cui la localizzazione linguistica è cruciale per l’adozione della tecnologia.

Nonostante i progressi, Apple deve affrontare sfide significative. L’incertezza sul lancio nei mercati europeo e cinese potrebbe limitare la crescita globale della piattaforma, mentre la concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale e degli assistenti vocali continua a intensificarsi.