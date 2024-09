Apple Intelligence: non sarà disponibile in Italia, per ora

Apple ha annunciato che iOS 18.1 sarà disponibile per il pubblico nel mese di ottobre. Questo aggiornamento software introdurrà per la prima volta le funzionalità di Apple Intelligence sui modelli di iPhone 15 Pro e su tutti i nuovi modelli di iPhone 16.

Apple Intelligence: quando arriverà con iOS 18?

iOS 18.1 è attualmente in fase di beta per gli sviluppatori e offre diverse funzionalità di Apple Intelligence, come strumenti per la scrittura e la correzione del testo, riassunti delle notifiche, risposte suggerite nell’app Messaggi, la possibilità di registrare e trascrivere le chiamate e un nuovo strumento “Pulisci” nell’app Foto, che consente di rimuovere rapidamente oggetti indesiderati da una foto, ma non solo.

Inizialmente, le funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili solo per dispositivi con la lingua impostata su inglese e, anche nella versione pubblica di iOS 18.1 che sarà rilasciata il prossimo mese, avranno ancora l’etichetta “beta”. Apple ha inoltre comunicato che il supporto per lingue aggiuntive, come cinese, francese, giapponese e spagnolo, sarà introdotto l’anno prossimo. Tuttavia non è stato menzionato in alcun modo l’italiano e ciò ha destato un po’ di perplessità (e non poche critiche) da parte dell’utenza nostrana. Ci aspettiamo che la società di Cupertino rilasci al più presto tale feature anche da noi, ma temiamo che dovremo aspettare diversi mesi prima di utilizzarla con i nostri terminali nella nostra lingua.

Tutte le novità del keynote “It’s Glowtime”

Nelle notizie correlate, durante il keynote “It’s Glowtime”, Apple ha annunciato i nuovi Apple Watch Series 10 con nuovo design e funzionalità pensate per il benessere e la salute, Apple Watch Ultra 2 in nero, gli AirPods 4 con e senza ANC, le AirPods Max con USB Type-C e anche i telefoni next-gen. Di fatto, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max sono ufficialmente fra noi e arriveranno sugli scaffali di tutto il mondo a partire da venerdì 20 settembre 2024.