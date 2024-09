Apple interrompe la produzione delle custodie in FineWoven

Curiosamente, dopo l’evento tenutosi pochissimi giorni fa da Apple, “It’s Glowtime”, la compagnia di Cupertino ha interrotto la produzione delle custodie in FineWoven, un materiale mal accolto dai consumatori, e non ha introdotto nuovi modelli con questo sostituto del cuoio. Di fatto, la società ha anche rimosso dal suo sito le custodie in questo particolar tessuto per i dispositivi precedenti, sebbene le versioni FineWoven del portafoglio MagSafe e del portachiavi AirTag siano ancora disponibili.

Apple: perché non ci sono più le custodie in FineWoven?

Il materiale FineWoven è stato fortemente criticato per le sue prestazioni inferiori rispetto alle custodie in pelle che Apple offriva in passato. L’anno scorso, Apple aveva sostituito la pelle per motivi di sostenibilità ambientale, ma molti utenti hanno riscontrato che le custodie in FineWoven si sporcavano facilmente e tendevano a sfilacciarsi rapidamente.

Al momento, non esiste un sostituto per il suddetto materiale, e Apple non offre più custodie in pelle o materiali equivalenti. Per la nuova gamma di iPhone 16, i clienti possono scegliere soltanto tra la classica cover in silicone o la custodia trasparente. Giusto per ricordarlo, quelle in silicone sono disponibili in diversi nuovi colori come fucsia, ultramarine, star fruit e lake green, con misure adatte a ciascuno dei nuovi modelli di iPhone. Inoltre, il marchio Beats (che fa sempre parte di Apple) ha lanciato una serie di nuove cover per la linea iPhone 16, segnando il ritorno degli accessori per iPhone da parte di Beats dopo un periodo di assenza.

Nelle notizie correlate, segnaliamo poi che l’OEM di Cupertino, durante il keynote del 9 settembre, ha anche annunciato gli Apple Watch Series 10 (adesso anche in titanio), il nuovo Apple Watch Ultra 2 in Satin Black, gli AirPods 4 con e senza ANC e le nuove colorazioni per le cuffie over-ear del marchio, le AirPods Max (che ricevono anche la porta USB Type-C al posto del connettore Lightning).

Ad ogni modo, avremo mai delle nuove cover in simil-pelle vegana per la line-up iPhone 16? Staremo a vedere.