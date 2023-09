Apple iPad 2021, Amazon ha deciso: il prezzo deve precipitare! Che risparmio clamoroso!

E che caduta di prezzo questo Apple iPad 2021! Lo sconto è di quelli che si fanno ricordare!

Stiamo parlando di un MENO -21%, ovvero 349,00 euro, un bel risparmio rispetto al prezzo di listino di 439,00 euro! Sono 90 euro che rimangono nel nostro conto corrente! Davvero una bella offerta per un tablet come l’iPad che è sempre il Re della sua categoria e non teme il passare delle generazioni. Che dire? INSTABUY! Comprare ora!

Bellissimo e scontatissimo!

Nel 2021, Apple ha presentato l’iPad di nona generazione, che ha introdotto alcune interessanti caratteristiche e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti.

Una delle principali novità dell’iPad del 2021 è l’aggiornamento del processore. Questo nuovo modello è dotato del chip A13 Bionic con Neural Engine, che offre una maggiore potenza di elaborazione e prestazioni più veloci rispetto al modello precedente. Sotto il cofano troviamo 3 GIGA di ram e 64 GIGA di memoria.

Oltre al processore migliorato, l’iPad 2021 offre anche una migliore qualità dell’immagine grazie allo schermo Retina da 10,2 pollici. Questo schermo offre colori vivaci e una risoluzione nitida, rendendo l’esperienza visiva davvero eccezionale. Inoltre, l’iPad è dotato di tecnologia True Tone, che regola automaticamente la temperatura del colore dello schermo in base all’illuminazione circostante per un’esperienza visiva ancora migliore.

Per quanto riguarda la fotocamera, l’iPad 2021 ha una fotocamera posteriore da 8 megapixel, che consente di scattare foto e registrare video di alta qualità, e una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Inoltre, è possibile utilizzare la fotocamera per scansionare documenti e utilizzare funzioni di realtà aumentata, che possono essere molto utili per lavoro o per svago.

L’iPad 2021 è anche dotato di una migliore connettività. Ora supporta il Wi-Fi 802.11ac, che offre velocità di connessione più rapide e una migliore stabilità della rete.

Una delle caratteristiche più interessanti dell‘iPad 2021 è la compatibilità con l’Apple Pencil di seconda generazione. Questa penna digitale consente di prendere appunti, disegnare e annotare su documenti direttamente sullo schermo dell’iPad.

Versatile, potente e scontatissimo. Ora è il momento giusto per comperare IN SUPER SCONTO un bell’iPad 2021! Si risparmiano 9o euro!

